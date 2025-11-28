Eglės įžiebime Lietuvoje to pamatyti tikrai nesitikėjo: paskendo liepsnose

Eglė suspindo jaukia elegancija, šventėje netrūko kvapą gniaužiančių vaizdų – šventėje vyko ugnies šou, liepsnos kilo ne vieną metrą į viršų.
„Atrodo, kad eglutė dega...“ – prie nuotraukos su ugnies stulpu rašė viena komentatorė.
Kauno rajono savivaldybės aikštėje įžiebta eglė(24 nuotr.)
Kauno rajono savivaldybės aikštėje įžiebta eglė (nuotr. Kauno rajono bendruomenė / Facebook)
Apie šventę ir jos kadrais Kauno rajono bendruomenė pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“.
„Šiandien Kauno rajono savivaldybės aikštę užliejo šventinė nuotaika – meras Valerijus Makūnas kartu su Savivaldybės tarybos nariais ir administracijos darbuotojais įžiebė kalėdinę eglę.
Šis simbolinis akcentas paskelbė oficialią šventinio laikotarpio pradžią ir pakvietė bendruomenę džiaugtis artėjančiomis Kalėdomis.
Visas Kauno rajone vykstančias šventines veiklas, eglučių įžiebimo renginius ir kitas iniciatyvas kviečiame atrasti svetainėje kaledoskaunorajone.lt
Tegul Kalėdos gyvena Kauno rajone!“ – vakar vakare dalijosi Kauno rajono bendruomenė.
