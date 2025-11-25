Masiškai plinta vaizdo įrašas iš eglės įžiebimo: 4 moterys kibo viena kitai į plaukus

Kaip praneša „La Ciutat“, šeštadienio vakarą vykusią iškilmingą lempučių įjungimo šventę nutraukė chaosas. Visas incidentas buvo įamžintas ir sparčiai išplito internete. Vaizdo įraše matyti, kaip minioje kilo fizinis konfliktas tarp keturių moterų, atsitrenkusių viena į kitą.
Stvėrė už plaukų
Šis susidūrimas greitai peraugo į agresyvų fizinį kivirčą: moterys griebė viena kitai už plaukų, nugriuvo ant žemės ir naudojo tiek rankas, tiek kojas. Keli aplinkiniai šventės dalyviai turėjo nedelsiant įsikišti ir skirti besimušančias moteris.
Esto ha ocurrido en el encendido de luces de navidad en Barcelona. pic.twitter.com/BE6ymOm2RM— Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) November 23, 2025
Nors įvykio liudininkai buvo šokiruoti, muštynių vaizdo įrašas socialiniuose tinkluose tapo itin populiarus dėl ironiško garso takelio – garsiojo Mariah Carey kalėdinio hito. Muzikinis fonas šiai scenai suteikė netikėtą, beveik filmo vertą atmosferą.
Interneto bendruomenė reagavo skirtingai. Nemažai socialinių tinklų vartotojų šį įrašą praminė „kalėdiškiausia metų kova“. Nuomonės svyravo nuo griežto pasmerkimo iki šmaikščių komentarų. Pavyzdžiui, vienas „Twitter“ (dabar X) naudotojas juokavo: „Jei jos siekė adrenalino, negalėjo pasirinkti tinkamesnės vietos.“
Remiantis „La Ciutat“ informacija, kol kas nėra žinoma, ar dėl šio incidento buvo pateiktas oficialus skundas, taip pat nėra išaiškinta, kas iš tikrųjų išprovokavo konfliktą.
