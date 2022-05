Svajonės pakibs ant plauko: keli Zodiako ženklai gali aplenkti likimą

Avinas

Šiandien patartina nevarginti savęs nei bendravimu, nei darbais. Bet kokie rūpesčiai jus greitai nualintų, nes pasižymėsite ypatingu jautrumu, neatsparumu blogoms įtakoms. Venkite alkoholio, kitų svaigalų.

Tauras

Akivaizdu, kad jums neužteks savų problemų, nes lįsite į nemalonumus dėl kitų. Pagalvokite, ar nepadarysite "meškos paslaugos”. Gali susvyruoti kai kurios iliuzijos arba paaiškės, kad per neapdairumą tik pakenkėte sau ar kitiems.

Dvyniai

Galbūt mėginsite išspręsti finansinius, komercinius keblumus. Deja, ne viskas eisis, kaip suplanuota. Tačiau jums nestigs kūrybiško požiūrio, patrauklumo, tad kažkas jumis žavėsis, domėsis.

Vėžys

Svarbu, kad niekur strimgalviais nelėktumėte, nes pavojai tykos gatvėje ir kitur. Be to, velnias tampys už liežuvio, ir dėl to galimi nemalonumai. Tiek su gaunama, tiek su skleidžiama informacija būkite atsargūs.

Liūtas

Šiandien neturėsite nei pakankamai energijos, nei kantrybės. Tiksliau, energijos turėsite, bet ji bus kažkokia griaunanti. Tiktų nepersitempiant pasidarbuoti namuose, sode. Svarbu, kad darbas, kurio imsitės, nebūtų pavojingas.

Mergelė

Tikriausiai šiandieną per daug tikėsitės iš jums brangių žmonių. Neabsoliutinkite savo norų, jausmų. Būkite atlaidesni savo vaikams, mylimiesiems. Pasisaugokite incidentų, ypač jei atsidursite abejotinoje pasilinksminimų vietoje.

Svarstyklės

Norėsis imtis aktyvios veiklos, bet tuo pačiu kaustys keistas nerangumas. Pasistenkite ramiai tęsti neatliktus darbus, tvarkykite dokumentus, nepaisant to, kad trūks darnos santykiuose, o visi rūpesčiai atrodys svarbūs tik jums.

Skorpionas

Diena prastai veiks emocijas, nuotaiką ir savijautą. Sunkoka bus susikalbėti tarpusavyje netgi tiems, kurie paprastai nesipyksta. Liaukitės nepasitikėję artimu žmogumi.

Šaulys

Jums koją gali pakišti skubotai mesti pažadai, per brangus pasirinkimas (prekės, paslaugos ar kt.). Verčiau neskubėkite finansiškai ar kitaip įsipareigoti. Jeigu pulsite į abejotiną avantiūrą, nesistebėkite iškilusiomis problemomis.

Ožiaragis

Gali tekti skirti nemažai dėmesio deryboms, kontraktams, įstatymų peripetijoms. Galite įteisinti tai, ką neseniai suformavote. Vis tiktai nauji planai, ryšiai turėtų būti vertinami kuo racionaliau, kad neapsigautumėte.

Vandenis

Pastangų pareikalavęs projektas gali būti atmestas arba nespėsite jo atlikti laiku, todėl nervinsitės. Kažkokių nemalonumų galite turėti ir dėl šeimyninių nesklandumų. Atsipalaiduokite, priimkite pasaulį ir savo likimą tokį, koks jis yra.

Žuvys

Visą dieną kažkas jums neduos ramybės, reikalaus vykdyti įsipareigojimus, kaulys paramos ar pan. Tai gali ir išvarginti, ir kainuoti. Be to, galite užsidirbti nemalonią pastabą. Nuoskaudą jausite dėl artimo žmogaus ar draugo poelgio.

Autorius vytautus.com