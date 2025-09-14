Sutrikusią skydliaukės veiklą išduoda šie simptomai: pasitikrinkite

Savo įžvalgomis apie tai, kokie simptomai išduoda skydliaukės veiklos sutrikimus bei kokiais būdais galima sau padėti siekiant normalizuoti skydliaukės veiklą, pasidalijo vaistinių tinklo „Eurovaistinė“ vaistininkė Gabija Nienė.
Pirmiausia naujienų portalo tv3.lt skaitytojams G. Nienė papasakojo apie tai, kokias reikšmingas funkcijas organizme atlieka skydliaukė.
„Skydliaukė gamina hormonus, kurie reguliuoja daugelį gyvybiškai svarbių organizmo procesų. Kalbama apie medžiagų apykaitą, energijos gamybą, kūno temperatūrą, širdies ir kraujotakos, nervų sistemos veiklas“, – pasakojo specialistė.
Skydliaukės veiklos sutrikimo požymiai
Visiems tiems, kurie galbūt įtaria, kad skydliaukės veikla sutrikusi, vaistininkė G. Nienė siūlė atkreipti dėmesį į kelis požymius, kurie išduoda skydliaukės veiklos sutrikimus.
Pasak jos, šie požymiai gali būti patys įvairiausi, tad į juos vertėtų nenumoti ranka, o pasitikrinti skydliaukės veiklą.
„Sutrikusią skydliaukės veiklą gali išduoti nuolatinis nuovargis, nepaaiškinami svorio pokyčiai (tiek augimas, tiek kritimas) mitybai nepasikeitus, plaukų slinkimas, odos sausumas.
Taip pat gali pasireikšti šalčio ar karščio netoleravimas, širdies ritmo pakitimai, nerimo ar depresijos simptomai, miego sutrikimai.
Be to, moterims dažnai pasireiškia menstruacijų ciklo nereguliarumas“, – įspėjimu dalijosi specialistė.
Taip pat pašnekovė atskleidė, kokių pasekmių galima tikėtis laiku nesureagavus ar ignoruojant skydliaukės sutrikimų požymius.
G. Nienė patarė pajutus simptomus į juos sureaguoti, mat pasekmės gali būti skaudžios.
„Negydomi skydliaukės sutrikimai gali sukelti rimtų pasekmių, kurios gali sutrikdyti visą organizmo veiklą.
Tai gali lemti širdies ir kraujagyslių ligas, kaulų retėjimą, atminties bei koncentracijos sutrikimus, ryškius nuotaikų svyravimus“, – liūdnas prognozes pateikė vaistininkė.
Kaip normalizuoti skydliaukės veiklą?
Vaistininkė G. Nienė prabilo ne tik apie skydliaukės veiklos sutrikimų požymius, bet ir apie tai, kaip sau pagelbėti su jais susidūrus.
Pirmiausia pašnekovė papasakojo apie natūralius būdus, kuriais galima sau padėti.
„Labai svarbu užtikrinti visavertę mitybą, kurioje netrūktų jodo, cinko, seleno, vitamino D ir B grupės vitaminų.
Taip pat didelę svarbą užima pakankamas ir reguliarus miegas, fizinis aktyvumas, streso valdymas. Žinoma, rekomenduojama vengti žalingų įpročių – rūkymo, alkoholio vartojimo“, – pasakojo ji.
O vis tik, esant sudėtingesnei situacijai, vaistininkė pasakojo, kad yra suteikiami skydliaukės stabilizavimui skirti vaistai.
Anot jos, tai – hormoniniai vaistai, kurie skiriami gydytojo ir vartojami tik laikantis nurodymų, mat kiekvieno žmogaus atvejis yra individualus.
„Į gydytoją rekomenduojama kreiptis pajutus net ir, atrodytų, menkiausius simptomus – nuovargį, nepaaiškinamus svorio pokyčius ar miego sutrikimus.
Nors daugelis žino, kad įspėjamasis ženklas yra padidėjusi kaklo sritis, pirmieji signalai dažnai būna daug subtilesni, todėl tyrimus atlikti verta nelaukiant ryškesnių pakitimų“, – pranešė specialistė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!