Šie ženklai išduoda, kad jūsų skydliaukė veikia negerai: pasitikrinkite

„Eurovaistinės“ vaistininkė Gabija Nienė sako, kad šis nedidelis organas turi didelę įtaką viso organizmo funkcijoms, todėl net menkiausi jo disbalansai gali stipriai paveikti savijautą, rašoma pranešime spaudai.
Kokie būna skydliaukės sutrikimai?
„Skydliaukė yra endokrininė, drugelio formos liauka, esanti kaklo priekyje, atsakinga už svarbių hormonų gamybą ir medžiagų apykaitos reguliavimą.
Skydliaukė svarbi daugeliui organizmo funkcijų, todėl sutrikus šios liaukos funkcijai, gali pasireikšti įvairūs simptomai tokie kaip nuolatinis nuovargis, svorio pokyčiai ar širdies ritmo sutrikimai.
Įtarus skydliaukės sutrikimus, patariama kreiptis į gydytoją endokrinologą, nes ankstyva diagnostika ir tinkamas gydymas leidžia išvengti rimtų komplikacijų“, – pasakoja vaistininkė G. Nienė.
Anot jos, neretai žmonės nuotaikų svyravimus ar nuovargį sieja su stresu ar miego trūkumu, tačiau kartais šie ženklai siunčia signalą – pasitikrinti skydliaukę.
„Skydliaukės ligos dažnai prasideda nepastebimai. Pavyzdžiui, skydliaukės hiperfunkcija (hipertirozė) būklė, kai yra padidėjęs skydliaukės aktyvumas ir gaminama per daug hormonų, tai gali pasižymėti tokiais simptomais kaip nerimas, dirglumas, pakitęs širdies ritmas, svorio kritimas ar miego sutrikimas.
Skydliaukės hipofunkcija (hipotirozė) būklė, kuomet skydliaukės hormonų gaminama per mažai, ji neretai pasireiškia lydima energijos stokos, nuovargio, prastėjančios atminties, svorio augimo“, – įvardija vaistininkė G. Nienė.
Ji priduria, kad abu sutrikimai neretai lydi ir emocinius pokyčius – nuotaikų kaitą ar net depresijos simptomus. Dėl šių priežasčių žmonės neretai ilgai ieško atsakymų, kol su gydytojų pagalba išsiaiškina, kad problema yra sutrikusi skydliaukės veikla.
Kaip gydomi skydliaukės sutrikimai?
Užčiuopus kaklo darinį ar pastebėjus skydliaukės funkcijos sutrikimo simptomus, vaistininkė pataria nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją arba gydytoją endokrinologą, kad būtų paskirti tinkami diagnostiniai tyrimai ir užtikrintas tinkamas gydymas.
„Jeigu nustatomas hormonų disbalansas, dažniausiai skiriamas medikamentinis gydymas. Labai svarbu laikytis gydytojo endokrinologo rekomendacijų“, – sako vaistininkė G. Nienė.
Vis dėlto ji pabrėžia, kad vien vaistų gali neužtekti – didelę įtaką sveikatai daro ir žmogaus gyvenimo būdas.
„Skydliaukės ligomis sergantiems žmonėms ypač svarbi subalansuota mityba, užtikrinanti pakankamą jodo, seleno ir vitamino D kiekį, reguliarus fizinis aktyvumas bei kokybiškas miegas.
Ne mažiau svarbu mažinti streso lygį – nuolatinis emocinis krūvis gali dar labiau išbalansuoti hormonų veiklą. Derinant gydymą su sveiku gyvenimo būdu, galima ne tik efektyviai kontroliuoti ligą, bet ir pagerinti bendrą gyvenimo kokybę“, – sako G. Nienė.
