Praleido mėnesį klinikose
Viskas įvyko vieną šaltą žiemos vakarą po bendro pasisėdėjimo. Remigijus pasakojo, kad nusprendė prigulti, o atsigulęs išgirdo žiebtuvėlio spragsėjimą ir pats atsidūrė ugnies gniaužtuose.
„Jis žiebtuvėlį va šitaip brakšt, brakšt, brakšt: „Reik, seni, padegt“, sako. Aš galvojau, juokauja. Tai padegė. Paskui jau dega, tai čia išdegė visur. Va taip mėnesį klinikose išgulėjau“, – šiurpią patirtį prisiminė Remigijus.
Nukentėjusysis pasakojo bandęs pats gesinti drabužius, tačiau sintetiniai rūbai prilipo prie kūno, o plešiant juos liko sunkūs nudegimai. Po ilgo gydymo Kauno klinikose ir teismo sprendimo vyras liko laukti priteistos 500 eurų kompensacijos, tačiau pinigų taip ir nesulaukė.
Ernestas pateikė savo versiją
Kartu su gelbėtoja Gerda Remigijus ne kartą vyko ieškoti Ernesto – lankėsi pas jo seserį bei tėvus, tačiau vyro niekada nebūdavo namuose. Artimieji tvirtino nežinantys, kur jis išvažiavęs. Kai pagaliau pavyko susisiekti telefonu ir susitikti gyvai, Ernestas veidą slėpė ir viską neigė. Jis tvirtino, kad Remigijų neva padegė ne jis, o kitas asmuo, tačiau šis prisiėmė kaltę dėl to, kad norėjo apsaugoti kitą žmogų.
„Ką tu galėjai atsiminti, kad tu gatavas miegojai? Tu man nepasakok. Aš parėjau iš darbo. O jis buvo girtas, ant žemės jis miegojo. Aš policininkams parodžiau, kur jis guli“, – teisinosi Ernestas.
Tuo pat metu vyras metė priekaištus pačiam Remigijui, sakė, kad šis esą buvo skolingas ir naudojosi jo pagalba. Pokalbio metu netrūko aštrių žodžių ir grasinimų. Ernestas piktinosi dėl skolų ir atvirai grasino.
„Dėl kelių šimtų tu verki... Nori aš tave dabar į tą garažą įmūrysiu“, – rėkė Ernestas.
Visgi įsikišus gelbėtojai Gerdai, įtampą pavyko šiek tiek nuleisti. Nors Remigijus laukė priteistų 500 eurų, Ernestas pareiškė sumokėsiantis tik 100 eurų, o likusią skolą siūlė nurašyti.
Ar vyrams pavyko susitarti? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.