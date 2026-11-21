Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
„Opel“ markės automobilis, prieš tvodamasis į pušį, pakeliui kliudė dar kelis kelio ženklus. Salone žmonių nėra, aplinkui taip pat nematyti. Ant kelio nėra nei menkiausių žymių. Pagal stiprius apgadinimus galima spėti, jog greitis buvo didelis. Kur vairuotojas – kol kas neaišku.
Padaręs avariją – pasišalino iš įvykio vietos
Pranešėjas tikino važiavęs iš oro uosto. Pačios avarijos nematė, kaip nematė ir žmonių. Informacijos, kas vairavo, ar buvo keleivių, ar yra nukentėjusiųjų, suteikti negali. Užfiksuojami asmens duomenys ir padėkojama už pranešimą.
Palikdamas automobilį likimo valiai, vairuotojas dureles užrakino. Ryte, žinoma, galimai žadėjo pranešti apie vagystę. O vagys, kaip žinia, visada labai kruopštūs ir atsakingi: pavagia, sudaužo ir užrakina dureles, kad salone koks nors niekdarys nepridergtų.
Apžiūrėję įvykio vietą, pareigūnai rado nuo smūgio iškritusį automobilio vaizdo registratorių. Prietaisas veikia. Jame matyti, kaip automobilis išvažiuoja iš kiemo. Nufilmuoti ir asmenys, kurie ženklais rodo, kad piliečiui nederia sėsti prie vairo, tačiau jokių veiksmų nesiima. Tad mašina pajuda toliau.
Automobilis dideliu greičiu lėkė į priekį ir staiga be jokios akivaizdžios priežasties rėžėsi į pušį. Šioje vietoje galima tik pasidžiaugti, kad neįsirėžė į dviratininką ar į kitą mašiną, kurioje, pavyzdžiui, keliavo atostogaujanti šeima su mažamečiais.
Pagal valstybinius numerio ženklus išsiaiškinama, kas yra automobilio savininkas, o pagal vaizdo medžiagą bus galima atsekti kiemą, iš kurio „Opelis“ išvažiavo.
Duris atidarė moteris, kuri patvirtino, kad ieškomas asmuo čia yra, tačiau neskuba jo kviesti.
„Tai ką dar norit? Aš kaimynė, aš noriu paklausti“, – kartojo moteris.
Dėl žaizdų kaltino bokso treniruotes
Vos įėjus į laiptinę pasirodo ir automobilio savininkas. Vyruko veidas sužalotas. Paaiškinti, iš kur atsirado sumušimai ir švieži kraujuojantys įbrėžimai, jam nepavyko. Pilietis tęsė spektaklį apsimesdamas, kad nesupranta, apie kokį įvykį kalba pareigūnai.
„Čia turėtų kieme būti“, – apie mašiną kalbėjo vyras.
Policininkas labai suprantamai aiškino vyriškiui, kad tolimesnis spektaklis neturi prasmės. Jei kraujas ant oro pagalvės sutaps su piliečio DNR, klausimų dėl vairavimo fakto nebeliks.
„Ne, nu, pareigūnai, maldauju. Nu, aš niekada gyvenime nebuvęs. Maldauju. (...) Aš... aš niekada gyvenime nebuvęs ir nenoriu ten tikrai labai sėst. Labai prašau“, – bandydamas išvengti įsėdimo į pareigūnų automobilį guodėsi vyras.
Piliečiui nustatomas vidutinis girtumo laipsnis. Policininkas informavo apie tolimesnius procesinius veiksmus. Kažin, kiek promilių buvo eismo įvykio metu, nes praėjo jau nemažai laiko.
„Aš lankau bokso treniruotes. Kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, penktadienį. (...) Žinot, kaip būna – krumplius sudaužai, net kai užsidedi pirštines“, – guodėsi vyras.
Kaip baigėsi istorija – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.