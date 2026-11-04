Nusipirko vieną populiariausių automobilių Lietuvoje ir pasigailėjo: paaiškėjo, kuo viskas baigėsi

Ieškovas Tadas (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) ieškiniu prašė nutraukti šalių 2022 m. balandžio 16 d. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį ir jam grąžinti už transporto priemonę sumokėtus 7,7 tūkst. eurų.
O atsakovą, Tadas teismo prašė įpareigoti, per 7 dienas pasiimti Transporto priemonę iš ieškovo gyvenamosios vietos bei iš jo priteisti 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.
Nustatyta daugybė defektų
Tadas nurodė, kad šalys sudarė sutartį, kuria pardavėjas pardavė jam automobilį „Audi“ už 7,7 tūkst. eurų.
2022 m. balandžio 22 d. privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros metu, transporto priemonės variklis nustojo veikti, todėl privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų ataskaitos išvadoje nurodyta, jog „Audi“ neatitinka techninių reikalavimų.
Pirkėjas buvo priverstas transportuoti automobilį defektų nustatymui. Buvo nustatyta, jog transporto priemonė yra netinkama naudojimui dėl variklio defektų.
Atlikus transporto priemonės patikrą, nustatyta, kad automobilio variklis yra sugedęs, automobilis nesikuria, variklio alyva turi metalo dulkių priemaišų.
Automobilio variklio alkūninis velenas ir indėklai yra stipriai pažeisti dėl blogo variklio alkūninio veleno tepimo ir todėl variklis nesisuka.
Taip pat yra variklio alyvos nuotėkis. Trūksta oro paėmimo žarnų variklio skyriuje. Priekiniai automobilio guoliai kliba, taip pat matosi, kad yra neprisuktos amortizatorių atramos.
Automobilio galinis sparnas turi didesnį dažų sluoksnį. Automobilio automatinė pavarų dėžė fiksuoja hidrotransformatoriaus klaidas, taip pat stabilumo kontrolės sistema turi klaidų ir neveikia saugos oro pagalvių sistema.
Žibintų reguliavimo sistema turi klaidų dėl nulūžusios reguliavimo traukės. Išmetimo sistema yra netvarkinga ir trūksta karščiui atsparios apsaugos prie degalų bako.
Tadas teigė, kad pardavėjui ne kartą nurodė, jog parduotas daiktas yra netinkamos kokybės bei prašė tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, tačiau pardavėjas atsisakė grąžinti pinigus.
Vilnietis pabrėžė, kad dėl netinkamos parduoto automobilio variklio būklės, automobilio eksploatavimas ir jo naudojimas pagal paskirtį nėra galimas, todėl automobilis faktiškai yra nenaudojamas. Vyras pridūrė, kad papildomai patyrė apie 2,5 tūkst. eurų nuostolių.
Nežinojo apie problemas
Pardavėjas nesutiko su ieškiniu. Pasakojo, kad jis ginčo automobilį įsigijo 2022 m. kovo mėn. pabaigoje. Prieš įsigyjant automobilį pardavėjas jam suteikė informaciją, jog 2020 m. gegužės 13 d. automobiliui buvo pakeistas variklis, nauja grandinė ir 3 purkštukai bei pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad automobiliui buvo atlikta techninė apžiūra.
Automobilio rida apžiūros metu buvo 502 000 km. Pardavėjas atsakovui patvirtino, kad automobilis yra techniškai tvarkingas, todėl vyras nusprendė automobilį į Lietuvą parvaryti savo eiga, tai padarė jo draugas.
Kelionės metu jokių trūkumų nebuvo pastebėta. Nusipirktam automobiliui Lietuvoje buvo atliktos tik standartinės paruošimo pardavimui procedūros – cheminis valymas bei lengvas poliravimas.
2022 m. balandžio 16 d. pirkėjas atvyko pas atsakovą apžiūrėti automobilio. Apžiūros metu pirkėjui viskas tiko ir patiko, tačiau jis išgirdo šiokį tokį ūžimą galinėje ašyje.
Atsakovas pirkėjui pasiūlė grįžus servise pasitikrinti guolius, ir jei bus blogas – jis kompensuos jo keitimo kainą. Tą pačią dieną šalys pasirašė sutartį, kurioje buvo nurodyta visa automobilio kaina – 7 700 eurų.
Sutartyje jokių automobilio trūkumų nebuvo nurodyta, nes atsakovui jokie paslėpti ir nepaslėpti trūkumai nebuvo žinomi ir po įsigijimo jų taip pat neatsirado. Po pardavimo kitą dieną jis bendravo su ieškovu, kuris patvirtino, kad namo grįžo sėkmingai, o su automobiliu viskas gerai.
Ieškovas pasitikrino automobilį servise ir nustatė, kad ūžimo kaltininkas yra galinis reduktorius. Ieškovas užsisakė reduktorių, o atsakovas geranoriškai padengė jo išlaidas pervesdamas 150 eurų į ieškovo sąskaitą.
Pardavėjas pridūrė, kad ieškovas nuo automobilio įsigijimo dienos iki atvykimo į techninės apžiūros centrą įsigytu automobiliu nuvažiavo 1 272 km. Automobilio variklis veikė be priekaištų, ko neneigia ir pats ieškovas 2022 m. balandžio 17 d. šalių susirašinėjime.
Ieškovo pateiktame apžiūros akte yra tik konstatuojami defektai, t. y. nurodomos tik variklio gedimo pasekmės, tačiau nėra paaiškintos priežastys, kurios sąlygojo tokį variklio gedimą, nepaaiškinta dėl ko iki dūmingumo testo puikiai veikęs variklis staiga sugedo.
Defektai „variklio alyvos nuotėkis“ ir „variklio alyvos lygis žemas“ galėjo būti priežastiniame ryšyje su įvykusiu variklio gedimu. Tik pats ieškovas yra atsakingas už tai, kad techninei apžiūrai pateikė automobilį su galimai nepakankamu alyvos kiekiu variklyje, dėl ko pastarasis ir sugedo.
Atsakovas mano, kad ieškovas į variklį įpylė blogos kokybės alyvą, gal buvo nepakankamas variklio alyvos lygis variklyje, gal alyva ištekėjo pro nesandariai užsuktą alyvos išpylimo varžtą.
Be to, dėl variklio gedimo gali būti kaltas ir bendrovės „Telšių techninės apžiūros centras“. Nėra duomenų, ar centro darbuotojai teisingai atliko dūmingumo patikrinimą, ar prieš tai jie tikrino variklio alyvos lygį, ar nebuvo viršytas variklio apsukų dydis ir kt.
Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu, atlyginti nuostolius. Anot jo, restitucija negalima, nes atsakovas pardavė techniškai tvarkingą automobilį, o ieškovas nori gražinti sugadintą automobilį.
Teismo sprendimas
Šią bylą išnagrinėjęs Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė, kad šioje situacijoje teisus yra automobilio pardavėjas. Todėl Tado ieškinį teismas atmetė.
Iš vilniečio automobilio pardavėjui dar priteista 2 636 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
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