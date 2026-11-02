Skubus iškvietimas dėl vyro su kirviu baigėsi netikėtai: situacija suglumino pareigūnus

Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.
Nurodytoje vietoje pareigūnai netrukus pastebėjo apibūdintą asmenį, kuris šunį jau buvo spėjęs pririšti prie medžio. Kirvio vyriškis rankose neturėjo, o apžiūrėjus jo kišenes jokių draudžiamų daiktų taip pat nerasta.
Nors iš pradžių vyriškis teigė, jog alkoholio išvis nevartoja ir elgėsi pakankamai ramiai, įsodintas į tarnybinį automobilį jis staiga pratrūko nevaldoma agresija.
Įniršo ant savo telefono
Kadangi pilietis pradėjo nevaldomai siautėti, svaidytis įžeidinėjimais ir vartoti keiksmus, pareigūnams teko panaudoti antrankius.
„Mums mandagiai bendraujant tu pradedi spjaudytis ir agresyviai elgtis. Užsidėsime antrankius, nes nesitvardai“ – sprendimą paaiškino policininkas.
Patekęs į tarnybinį automobilį, vyras nenurimo – ten surengė tikrą pasiutpolkės šokį ir demonstruodamas pyktį iš visų jėgų bandė sulaužyti savo mobilųjį telefoną. Tačiau, kaip pastebėjo pareigūnas, telefono būtą patvaraus, sulaužyti jo nepavyko, tik šiek tiek apibraižė.
Kiek pasiautėjęs jaunuolis sutiko pasitikrinti blaivumą ir pareikalavo jį nufilmuoti.
„Filmuok, kad nulius įpūsiu dabar! Rodyk, kad nulis bus!“ – operatorių ragino jis.
Atlikus patikrinimą alkotesteriu paaiškėjo, kad vyriškis tikrai beveik blaivas – prietaisas užfiksavo vos 0,3 promilės. Narkotikų testas taip pat buvo neigiamas.
Protokolo vyras neišvengė
Kol sulaikytasis liejo pyktį, jo augintinis šalia medžio rodė pavyzdingą elgesį ir ramiai gulėjo.. Kirvio aplinkiniuose kiemuose pareigūnai taip pat neaptiko – panašu, jog gyventojams grėsmę kėlęs ginklas buvo tik klaidingas pranešimas arba bėglys spėjo juo atsikratyti.
„Nesąmones šneki, parodyk man video medžiagą, kad su kirviu buvau“, – reikalavo sulaikytasis.
Tačiau išsisukti be pasekmių vyriškiui nepavyko. Už nepagarbą, policijos pareigūnų įžeidinėjimą ir agresyvų elgesį jam nuspręsta surašyti administracinio nusižengimo protokolą.
Kaip pareigūnams pavyko sutramdyti policijos automobilyje siautėjusį bėglį? Sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.