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Po tragiškos traukinių avarijos Ispanijoje – transporto ministro sprendimas: traukiasi iš pareigų

2026-11-03 23:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-03 23:10
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Ispanijos transporto ministras antradienį pranešė atsistatydinantis po praėjusią savaitę įvykusios traukinių avarijos, per kurią žuvo 69 žmonės. Tai viena didžiausių šio amžiaus geležinkelio katastrofų Europoje.

Traukinių avarija Ispanijoje (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (6)

Ispanijos transporto ministras antradienį pranešė atsistatydinantis po praėjusią savaitę įvykusios traukinių avarijos, per kurią žuvo 69 žmonės. Tai viena didžiausių šio amžiaus geležinkelio katastrofų Europoje.

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Oscaras Puente, kuris anksčiau žadėjo „nenuilstamai“ dirbti, kad atkurtų pasitikėjimą antru pagal dydį pasaulyje greitųjų traukinių tinklu, nurodė, kad taip pat traukiasi iš artėjančių visuotinių rinkimų, kurie vyks lapkričio 29 d.

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ELTA primena, kad traukinių avarija Ispanijoje įvyko praėjusį trečiadienį. Incidento metu valstybinės geležinkelių bendrovės „Renfe“ greitasis traukinys atsitrenkė į stovinčio privataus operatoriaus „Iryo“ traukinio galą. Tikslios nelaimės priežasties tyrimas tęsiamas.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Traukinių avarija Ispanijoje

Žuvo 69 žmonės

Atsakingų institucijų duomenimis, tarp 69 žuvusiųjų yra keturi JAV piliečiai ir po vieną Kanados, Čekijos, Japonijos, Argentinos, Meksikos bei Tuniso pilietį. Anksčiau institucijos jau buvo pranešusios, kad per traukinių katastrofą žuvo 54 ispanai, vienas Prancūzijos ir vienas Portugalijos pilietis. Dar trijų žuvusiųjų tapatybės nėra galutinai patvirtintos. Institucijų teigimu, tai du australai ir vienas japonas.

Tai buvo antra didelė geležinkelio katastrofa Ispanijoje šiais metais.

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