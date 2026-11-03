Po tragiškos traukinių avarijos Ispanijoje – transporto ministro sprendimas: traukiasi iš pareigų

Oscaras Puente, kuris anksčiau žadėjo „nenuilstamai“ dirbti, kad atkurtų pasitikėjimą antru pagal dydį pasaulyje greitųjų traukinių tinklu, nurodė, kad taip pat traukiasi iš artėjančių visuotinių rinkimų, kurie vyks lapkričio 29 d.
ELTA primena, kad traukinių avarija Ispanijoje įvyko praėjusį trečiadienį. Incidento metu valstybinės geležinkelių bendrovės „Renfe“ greitasis traukinys atsitrenkė į stovinčio privataus operatoriaus „Iryo“ traukinio galą. Tikslios nelaimės priežasties tyrimas tęsiamas.
Žuvo 69 žmonės
Atsakingų institucijų duomenimis, tarp 69 žuvusiųjų yra keturi JAV piliečiai ir po vieną Kanados, Čekijos, Japonijos, Argentinos, Meksikos bei Tuniso pilietį. Anksčiau institucijos jau buvo pranešusios, kad per traukinių katastrofą žuvo 54 ispanai, vienas Prancūzijos ir vienas Portugalijos pilietis. Dar trijų žuvusiųjų tapatybės nėra galutinai patvirtintos. Institucijų teigimu, tai du australai ir vienas japonas.
Tai buvo antra didelė geležinkelio katastrofa Ispanijoje šiais metais.
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