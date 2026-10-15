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TV3 naujienos > Kriminalai

Vyras apstulbo sužinojęs, kad įsigytame name gyvena kiti žmonės: „Nusipirkom šitą namą prieš 2 savaites“

2026-10-15 19:55 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
2026-10-15 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Bendruoju pagalbos numeriu buvo gautas susirūpinusių gyventojų pranešimas, kad aplink kaimynų namą vaikšto įtartinas asmuo. Vyras tikino, kad atvyko į savo namo sklypą, tačiau nei kaimynai, nei registruoti asmenys tame name jo gyvenime nėra matę.

Bendruoju pagalbos numeriu buvo gautas susirūpinusių gyventojų pranešimas, kad aplink kaimynų namą vaikšto įtartinas asmuo. Vyras tikino, kad atvyko į savo namo sklypą, tačiau nei kaimynai, nei registruoti asmenys tame name jo gyvenime nėra matę.

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Į įvykio vietą važiavo ir laidos „Farai“ operatorius.

Pilietis tikino, kad namą prieš dvi savaites įsigijo ir daiktus jau susinešė. Tik kodėl vaikšto aplink, o neina į vidų – liko mįslė.

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„Jie nežino, kad mes čia nusipirkom. Tuoj žmona, 2 minutės, tuoj atvažiuoja. Mes čia nusipirkom šitą namą jau prieš 2 savaites. Viską jau susinešę, visus, ta prasme, daiktus“, – sakė vyras.

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Nematyti svečiai kaimynų sklype

Pareigūnas susisiekia su namo šeimininku. Apie nuosavybės pardavimą žmogus girdi pirmą kartą.

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Vyriškis toliau pasakojo savo versiją, kuri kuo toliau, tuo labiau darėsi painesnė. Esą dabar laukė žmonos, kuri turėjo atvežti namo raktus.

Kaimynai, pamatę besisukiojantį įtartiną asmenį, nedelsdami susisiekė su namo šeimininku. Šis jiems patvirtino, kad nekilnojamojo turto niekam nėra pardavęs, ir paprašė iškviesti policiją.

„Sakau, aš grįžau su mašina, jis paleido kamuolį į mane. Galvojau, kaimynas kamuolį į mane mėto. Žiūriu, kad čia ne kaimynas. Paskambinau kaimynui, sakau: žiūrėk, žmogus pas tave kieme“, – pasakojo kaimynas.

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Kaimynas tikino, kad namo savininkas išvykęs į laidotuves, tad išgirdęs apie svetimšalį kieme liepė kviesti policiją.

Pirkimo–pardavimo dokumentus tuoj tuoj turėjo atvežti žmona. Tik vis neatvažiavo ir neatvažiavo.

Kaimynai įsitikinę, kad vyriškis pasakojo visiškus niekus. Nežinia, iš kur atėjo ir nežinia, ką čia veikia. Jei ir pasiklydo, tai tikrai ne toje aplinkoje. Kaimynai pasakojo matę, kaip paklydėlis į sklypą atėjo per kiemus, ir jokia žmona čia jo neatvežė.

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Svečias ne kartą teistas, gerai žinomas policijai

Patikrinus piliečio duomenis bazėje, atsiveria visa puokštė anksčiau padarytų nusikaltimų. Pilietis yra teistas ne kartą, ne du ir net ne tris kartus. Už turto sugadinimą – taip pat.

„Vagystė, turto sunaikinimas, kalėjimai, vėl narkotikai“, – iš duomenų bazės gautą informaciją vardijo pareigūnas.

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Jau ne taip tvirtai kaip iš pradžių, tačiau pilietis vis tiek laikėsi savo versijos apie įsigytą nekilnojamąjį turtą. Pilietis mėtosi ne tik turtiniuose reikaluose, bet štai ėmė ir susipainiojo savo žmonose bei jų varduose.

Vyrukas nesiruošė stabdyti ir toliau sekė pasakas. Aiškino tikrai buvęs namo viduje ir savo daiktus susinešęs. Pareigūnai tiesiog ramiai klausėsi ir laukė atvykstant sugyventine tapusios žmonos.

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Situacija kol kas miglota. Kad namas nėra parduotas ir čia gyvena kiti žmonės – jau aišku. Tad arba pilietį vadinamoji žmona apgavo dėl nupirkto namo, arba tai labai keistas melas.

Ar pavyko sulaukti minėtosios žmonos  – sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

TIESIOGIAI LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 20 val. per TV3 Televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

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