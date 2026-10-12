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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Siūlo ir 10 tūkst. eurų vienkartinę išmoką: štai kas gali ją gauti

2026-10-12 08:29 / šaltinis: Made In Vilnius
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2026-10-12 08:29
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Jau 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas, kad pritrauktų pareigūnus į regionus: siūlo vienkartines išmokas iki 10 000 Eur, paramą būstui iki 20 000 Eur ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Iš pradžių tokias priemones taikė tik 6 savivaldybės.

Siūlo ir 10 tūkst. eurų vienkartinę išmoką: štai kas gali ją gauti (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (11)

Jau 36 iš 60 Lietuvos savivaldybių kartu su policija deda visas pastangas, kad pritrauktų pareigūnus į regionus: siūlo vienkartines išmokas iki 10 000 Eur, paramą būstui iki 20 000 Eur ir mokymosi stipendijas tiems, kurie pasirenka tarnauti jų teritorijoje. Iš pradžių tokias priemones taikė tik 6 savivaldybės.

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Šiandien parama pasiekia visus regionus. Didėjo ne tik savivaldybių skaičius, bet ir teikiamos paramos dydis bei įvairovė.

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Pareigūnų labiausiai trūksta regionuose. Dėl to pailgėja atvykimo į įvykio vietą laikas ir mažiau laiko lieka prevencijai. Savivaldybėms tai investicija į gyventojų saugumą: į rajoną atvyksta pareigūnas, dažnai su šeima, – naujas gyventojas ir bendruomenės narys.

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„Stipri policija – tai ta, kuri yra arti žmonių visoje Lietuvoje, ne tik didžiuosiuose miestuose. Džiaugiuosi, kad šiandien jau 36 savivaldybės prisiima atsakomybę kartu su mumis ir investuoja į savo gyventojų saugumą. Mums svarbu, kad pareigūnas, nusprendęs keisti gyvenamąją vietą, jaustų ne riziką, o paramą – ir iš tarnybos, ir iš bendruomenės, į kurią atvyksta. Tai rūpestis žmogumi, kurį norime matyti kiekviename žingsnyje“, – sako policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Skaitinamosios priemonės

Savivaldybės taiko skirtingas skatinamąsias priemones: vienkartines išmokas nuo 5 000 iki 10 000 Eur siūlo 32 savivaldybės, paramą būstui – 9, mokymosi stipendijas (nuo 200 iki 600 Eur per mėnesį) – 14. Vieną didžiausių paramų skiria Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės: pareigūnui, įsipareigojusiam tarnauti 5 metus, mokama 10 000 Eur vienkartinė skatinamoji išmoka. Mokėti šią išmoką jos pasisiūlė iš karto, o kitos savivaldybės, ribojamos biudžeto, pradėjo atsargiau – nuo paramos keliems žmonėms per metus ar tik stipendijų.

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Kita dosni savivaldybė yra Šilutės rajono savivaldybė. Ji pareigūnui siūlo iki 20 000 Eur būstui įsigyti arba 6 000 Eur vienkartinę išmoką. Daug galimybių siūlo ir  Tauragės rajono savivaldybė: 600 Eur stipendiją per 9 mėnesių pirminį profesinį mokymą, vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio išmoką per 6 savaičių įvadinį mokymą, 7 060 Eur vienkartinę išmoką ir paramą būstui – 15 proc. būsto kredito sumos, iki 15 000 Eur. Kai kurios savivaldybės siūlo ir nefinansinių naudų – pavyzdžiui, Kazlų Rūdos savivaldybė pareigūno vaikui suteikia pirmumo teisę būti priimtam į darželį.

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Kai kurios savivaldybės teikiamą paramą šiais metais padidino. Rokiškio rajone nuo 2026 m. vienkartinė išmoka padidėjo nuo 5 000 iki 7 000 Eur, stipendija – nuo 250 iki 300 Eur per mėnesį. Telšių rajone stipendija išaugo nuo 250 iki 350 Eur, išmoka – nuo 5 000 iki 6 000 Eur, o Klaipėdos rajonas 2026 m. vietoj penkių išmokų po 5 000 Eur numatė septynias po 6 000 Eur. Deja, ne visos savivaldybės paramą tęsia: Klaipėdos miesto savivaldybė 2026 metais lėšų šioms priemonėms nebeskyrė.

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Atrankų duomenys rodo teigiamą tendenciją. Vilniuje jau pasirašytos 78 trišalės sutartys, Vilniaus rajone – 6. Daugiausia kandidatų iš rajonų sulaukė Šilutės rajonas, kuriame ir parama būstui naudojamasi aktyviausiai – pasirašyta 13 sutarčių dėl paramos būstui ir 3 dėl vienkartinės išmokos. Kandidatų skaičių lemia ir savivaldybės dydis, ir jos patrauklumas.  

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Beveik visi susitarimai gimsta policijos iniciatyva: policijos komisariatų vadovai kreipiasi į savivaldybes ir siūlo dėl pareigūnų trūkumo spręsti kartu. Savivaldybė pati planuoja, kokią paramą skirti, o sutartį pasirašo pareigūnas, apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ir savivaldybė.

Keisti gyvenamąją vietą – svarbus sprendimas, tačiau regione rasite komandą, kuriai Jūsų tikrai reikia, bendruomenę, kuri Jus pažįsta, ir savivaldybę, kuri pasiruošusi padėti įsikurti.  Pareigūnai ir būsimi pareigūnai, norintys pasinaudoti parama, turi kreipkitės į apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyrių, kur jiems bus paaiškintos visos sąlygos, jie gaus informaciją apie laisvas pareigybes.

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