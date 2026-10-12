Išpuolis Vilniuje: 3 asmenys sumušė vyrą ir pagrobė jo automobilį

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 12.45 val. Gulbinėlių miškelyje trys asmenys, iš kurių du pažįstami iš matymo, sumušė 1995 metais gimusį vyrą, sudaužė jo mobiliojo ryšio telefoną ir pagrobė automobilį „VW Golf“.
Automobilis surastas
Materialinis nuostolis siekia 1,3 tūkst. eurų. 1992, 1994 ir 1999 metais gimę įtariamieji uždaryti į areštinę. Pagrobtas automobilis surastas.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo.
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