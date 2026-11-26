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Po valandą trukusių derybų su ministre R. Popoviene Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga praneša, kad streiko nenutrauks. Streikuojančios profsąjungos pirmininkas Andrius Navickas kartoja reikalavimą, kad ministrė mokytojų algas padidintų 10 procentų, o ne 7,5, kaip nusprendė Vyriausybė.
„Diskutavome dėl mūsų iškelto reikalavimo ir galimų kompromisinių susitarimų ties tuo reikalavimu, kad galėtume nutraukti streiką“, – sako A. Navickas.
Daugiau pinigų mokytojams nežada
Per parą tai jau trečias A. Navicko susitikimas su ministre. Trečiadienį raginęs mokytojus telktis naujai streikų bangai, šiandien nusiteikęs optimistiškiau.
„Na, aš manau, kad apsikeitėme argumentais, nuomonėmis, ir ministerija sakė, kad reikia įsivertinti įvairius kompromisinius siūlymus, ir rytoj 10 valandą mums pateiks savo siūlymus. Lauksim rytoj gerų žinių“, – teigia A. Navickas.
Tačiau švietimo ministrė sako tą patį – daugiau pinigų mokytojai negaus.
„Kalbamės toliau, bet aišku, kad pagrindinis atsakas yra, kad papildomų lėšų ir finansavimo tikrai neturime ir nebus“, – sako R. Popovienė.
Antrą savaitę streikuojančios profsąjungos pirmininkas jau linkęs kiek nusileisti.
„Derybose visuomet šalys nuo tų savo pozicijų atsitraukia ir eina į kompromisus. Tai normali derybų praktika“, – sako A. Navickas.
Abiturientai į streiką žiūri su nerimu
O tuo metu dėl streiko pamokų neturintys vaikai džiaugiasi laisvu laiku.
„Visada faina, kai galima daugiau pailsėti namie, bet tai nereiškia, kad nesimokom, atvirkščiai, net sunkiau, kai savarankiškai tenka mokytis“, – pasakoja abiturientė Patricija.
„Dabar nebuvo pirmų dviejų pamokų, tai namie sėdėjau, gulėjau. Išsimiegojau, dabar atėjau į pamokas“, – sako abiturientė Neli.
Tačiau abiturientai baiminasi streiko, nes gali nespėti tinkamai pasiruošti egzaminams.
„Šiek tiek yra jauduliukas, kad mokytojos turi mus mokyti, kad paruoštų egzaminams. Šiek tiek nerimaujam“, – sako Neli.
Ar mokytojai uždirba daugiau nei vidutinis lietuvis?
Protestuojantys mokytojai reikalauja prieš kelerius metus partijų duoto pažado, kad mokytojų algos bus 30 procentų didesnės nei šalies vidurkis. Tačiau įvertinus mokytojų valandinį atlygį aiškėja, kad jis didesnis nei vidutinio darbuotojo.
Švietimo ministerija skelbia, kad mokytojo vidutinė alga yra 3 131 euras prieš mokesčius. Visų šalies dirbančiųjų vidutinė alga – 2 616 eurų prieš mokesčius. Vidutinę mokytojo algą padauginę iš 12 mėnesių, padalinę iš 44 darbo savaičių ir 36 valandų savaitinio darbo, gausime beveik 24 eurų valandinį atlygį. Visos šalies vidutinę algą padauginę iš 12 mėnesių, padalinę iš 48 darbo savaičių ir 40 valandų savaitinio darbo, gausime 16 eurų valandinį atlygį.
Tačiau mokytojai su tokiu valandiniu skaičiavimu nesutinka.
„Juk mes kalbame ir apie pasiruošimą pamokai, ir apie darbų vertinimą, ir kai tu turi per dieną 7–8 pamokas ir taip visas 5 dienas per savaitę, tai kokį virškrūvį tu turi. Išeina net viršvalandžiai, ir, kaip kolegos sako, turėtų būti apmokestinami kitokiu tarifu“, – aiškina lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
Anot mokytojo, pasiruošti pamokai reikia valandos, tad per mokslo metus pedagogams apie laiką sau tenka pamiršti.
„Per streiką pagaliau galėjau atsisėsti ir perskaityti knygą nuo pradžios iki pabaigos neužmigdamas, nes turėjau jėgų“, – pasakoja A. Avčininkas.
Ar mokytojas Alius kitą savaitę tęs streiką ir turės laiko skaityti knygas, paaiškės jau rytoj.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.