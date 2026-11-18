Po operacijos naujienų portalui tv3.lt Gerda pasakojo, kad noras pakoreguoti pagurklį jos mintyse sukosi jau gana ilgą laiką. Moteris neslėpė – tai, ką pastairaisiais metais vis pastebėdavo savo išvaizdoje, galiausiai ėmė erzinti.
„Tam ryžausi po kokių dviejų metų svarstymo, nes tikrai trukdydavo. O ypač dirbant tokį darbą, kai iš šalies gali save matyti nufilmuotą. Tai, ką pastebėjau profilyje, man labai nepatiko. Matydavosi tas pakibimas, tas pagurklis... Per pastaruosius dvejus metus būtent jis labiausiai ir išlindo, pradėjo erzinti. Pagalvojau, kad jeigu trukdo, reikia padaryti, kad netrukdytų“, – pasakojo G. Žemaitė.
Gerdai Žemaitei atlikta operacija
Visgi Gerda neslėpė – prieš operaciją būta šiek tiek nerimo. Laimei, viskas pavyko itin sėkmingai.
„Tų baimių, žinote, visada būna. Vien dėl amžiaus – juk 45 metai, tad galvojau, kaip čia ta oda susitrauks, kaip čia ji prilips ar neprilips. Ir, aišku, narkozės baimė, nors iš tikrųjų atrodo, nelabai jau galima dėl jos ko nors bijoti – paprastas pamiegojimas.
Bet operacija pavyko puikiai ir net nesitikėjau, kad iš to pagurklio, kur daugelis sakė, jog nieko čia nematys, išsiurbė net 200 ml riebalų. Tai – kone pilna stiklinė. Kartais atrodo, kad žmonės gal to net nepastebi, bet pati viską geriausiai matai“, – atviravo „TV pagalbos“ gelbėtoja.
Praėjus operacijai Gerda tikino besijaučianti gerai – skausmą ji vertino vos keliais balais iš dešimties. Visgi moteris pripažino, kad kurį laiką teks priprasti prie specialaus kompresinio drabužio.
„Jaučiuosi puikiai. Vis dar esu klinikoje, bet jau netrukus važiuosiu namo. Operacija nebuvo sudėtinga, truko apie pusantros valandos. Aišku, apie savaitę laiko reikės panešioti namuose tą skafandrą arba, kaip aš vadinu, šalmą.
Po to dar dvi savaites tiesiog namuose panešioti miegant. Todėl kurį laiką negalėsiu dirbti, būsiu priversta šiek tiek pailsėti. Tai tokie tie nepatogumai. Bet juk ko tik nepadarysi dėl grožio“, – šyptelėjo G. Žemaitė.
O kaip į tokį Gerdos žingsnį reagavo jos mylimasis Marius?
„Jis sakė: man tai netrukdo, bet jeigu tave tai erzina, tuomet pasidaryk, kad netrukdytų. Tikrai palaikė“, – atskleidė moteris.
Pasidomėjus, ar yra dar kas nors, ką savo išvaizdoje norėtų patobulinti, Gerda tikino šiuo metu esanti patenkinta savimi. Ji pabrėžė, kad net ir rinkdamasi šią procedūrą sąmoningai ieškojo kuo mažiau invazinio sprendimo.
„Yra įvairiausių būdų, kaip pašalinti pagurklį, bet aš pasirinkau nedidelį riebalų nusiurbimą – lazerinę lipolizę, kurią atliko Vaidas Žvynys. Drastiškiausias variantų būtų buvęs veido ovalo pakėlimas, tačiau tokias operacijas aš dar linkusi nutolinti. Galvoju, kad jas reikėtų turbūt daryti 50–60 metų.
O ypač, kai turiu tokią gerą gydytoją Ingą Guogienę, kuri jau daugiau nei 10 metų prižiūri mano veido odą. Kol kas kaip ir nėra poreikio daryti veido pakėlimą, todėl nusprendžiau rinktis mažiausiai invazinę, tikrai paprastai, lengvai padaromą ir su mažiausia rizika procedūrą“, – sprendimą paaiškino Gerda.