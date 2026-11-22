Situaciją aiškinosi „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
Ginto ir Vaidos santuoka atsidūrė ties prarajos riba. Prieš kurį laiką Vaida jau buvo bandžiusi palikti namus ir išsikraustyti pas kitą vyrą, tačiau tuomet ji po keturių mėnesių sugrįžo. Visgi dabar situacija pasikartojo – žmona vėl paliko namus, o Gintas atviravo – skausmas toks stiprus, kad kasdienybė be jos tapo nepakenčiama.
„Per daug myliu. Patikėkite. Per daug myliu“, – ašarų neslėpė vyras.
Gintas neslėpė, kad turi neįgalumą nuo vaikystės, o pastaruoju metu prisidėjo ir sveikatos bėdos su koja. Jis įsitikinęs, kad Vaida nusprendė jį palikti pamačiusi, jog jam vis sunkiau atlikti sunkesnius buities darbus.
„Nežinau, kokiu tikslu reikia žmogui gyventi, jeigu pamato, kad žmogus jau nebegali, tai ji išeina pas kitą, o mane palieka vieną“, – sakė Gintas.
Namuose pykčių netrūksta
Tačiau pati Vaida pateikė visiškai kitą šios dramos pusę. Ji tvirtina, kad santykius sugriovė ne sveikatos bėdos, o nepakenčiamas vyro elgesys – nuolatinis melas ir liguistas pavydas.
„Pradėjo meluoti savam žmogui, meluoti, žiūrėti į akis ir meluoti... Jis moka manipuliuoti žmonėmis“, – atviravo Vaida.
Moteris pasakojo, kad Gintas tikrindavo kiekvieną jos žingsnį, skambindavo kas kelias minutes, jei ji išvykdavo į parduotuvę, o vėliau sekdavo netgi telefono žinutes. Toks nuolatinis spaudimas galiausiai palaužė bet kokius šiltus jausmus. Paklausta, ar dar ką nors jaučia vyrui, Vaida atsakė trumpai ir aiškiai:
„Nieko nebėra... Jokių jausmų dabar, nieko nebėra.“
Kuo toliau Vaidas su Gintu kalbėjosi, tuo daugiau naujų detalių pradėjo lįsti lauk. Pasirodo namuose verda nuolatiniai pykčiai dėl buities, rūbų skalbimo ir netgi to, kieno vardu paimtos paskolos bei automobilis. Gintas pyksta dėl išdavystės, o Vaida reikalauja teisybės dėl pinigų ir reikalauja galiausiai pasirašyti skyrybų dokumentus.
„Aš paleidžiu. Vaida, jeigu tu nori, aš tave paleidžiu. Važiuok, rašyk pareiškimą, aš pasirašysiu. Viską, viską atleidžiu. Nesakau, kad tu šiandien pareik namo va tuoj pat. Aš suprantu, tau reikia laiko, tau gal sunku dabar yra. Gali pabūti ir pas jį. Aš tau nieko nerašysiu, Vaida. Netrukdysiu tau nei gyventi – nieko, kad tu negalvotum, kad aš tau trukdau kažką. Jeigu sugalvosi grįžti, prašau, aš priimu“, – kalbėjo Gintas.
Gintas patikino, kad yra pasiryžęs kardinaliai pasikeisti, jei tik Vaida duos jam dar vieną šansą.
Ar Vaida suteiks jam dar vieną galimybę pasikeisti? Pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.