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TV3 naujienos > Žmonės

„TV Pagalbos“ metu – sukrečiantis įvykis: prireikė skubios pagalbos

2026-11-15 10:58 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-15 10:58
Pridėkite kaip šaltinį Google

Į laidą „TV Pagalba“ kiek anksčiau kreipėsi namo gyventojomis susirūpinęs pirmininkas Dalius (vardas pakeistas). Vyras tikino, kad viename iš butų gyvena dvi itin garbaus amžiaus seserys, kurios jau ilgą laiką nieko neįsileidžia į namus ir, negalėdamos savimi pasirūpinti, kelia grėsmę savo sveikatai. Netrukus viskas pasisuko kraupia linkme – teko kviesti greitąją pagalbą.

Į laidą „TV Pagalba“ kiek anksčiau kreipėsi namo gyventojomis susirūpinęs pirmininkas Dalius (vardas pakeistas). Vyras tikino, kad viename iš butų gyvena dvi itin garbaus amžiaus seserys, kurios jau ilgą laiką nieko neįsileidžia į namus ir, negalėdamos savimi pasirūpinti, kelia grėsmę savo sveikatai. Netrukus viskas pasisuko kraupia linkme – teko kviesti greitąją pagalbą.

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Kas vyksta seserų bute, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi Linkas Jakštas.

Beveik 90-metėmis seserimis susirūpino namo pirmininkas Dalius. Vyras pasakojo, kad seserys nesukūrė šeimos, tad, likusios vienos, jos atstumia visus, kurie nori joms padėti. Dalius tikino, kad seserys jau kurį laiką neišeina iš namų, o kartu nieko neįsileidžia ir pas save. Vyras susirūpinęs – kaip moterys apsirūpina kasdienėmis reikmėmis?

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „TV Pagalba“ ištraukos

„Pastaruoju metu, matyt, su sveikata kas yra. Ką padeda – nieko neatsimena. Dabar 3 mėnesius pensijos neįsileidžia. (...) Kaimynai vis man sako: tik atidaro duris, (...) tai tokie kvapai eina, neįmanoma būti“, – pasakojo namo pirmininkas.

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Baimė dėl senolių gyvybės

Dalius baiminasi, kad jei senolės ir toliau kaups daiktus bute bei nieko neįsileis, kas joms galėtų padėti, vieną dieną visų kaimynų gali laukti didžiulė gaisro nelaimė. Senoles kamuoja sutrikusi atmintis, tad iki didžiulės nelaimės – vos vienas žingsnis.

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Nuvykus pas seseris, šios gelbėtojų komandą ir namo pirmininką Dalių įsileido. Pasitvirtino pirmininko nuogąstavimai dėl moterų sveikatos – viena jų vos prakalbėjo gulėdama lovoje. 88-erių sesuo tikino, kad jų namuose šiek tiek trūksta tvarkos, bet viskas yra gerai.

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„Taip sau, sveikatytė“, – sakė viena seserų.

Moteris neatrodė labai patenkinta L. Jakšto pasiūlymu priimti socialinę pagalbą, kai pas seseris atvyktų darbuotojas ir suteiktų reikiamą pagalbą. Tačiau išklausiusi gelbėtoją, senolė užsiminė, kad galbūt tokia mintis nėra tokia ir bloga.

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Pirmininkas Dalius priminė moterims, kad šios jau 3 mėnesius neatidarė durų paštininkei, kuri nešė joms pensiją. Vyras susirūpino, jog senolės nesumoka mokesčių už butą, tad gali atsidurti gatvėje.

Kraupus vaizdas vonios kambaryje

Nuėjęs į kitą kambarį, L. Jakštas pamatė vyresniąją seserį, kuri gulėjo lovoje. Moteris atrodė prastai ir daug kalbėti nepanoro. Skirtingai nei jaunesnioji sesuo, ji kategoriškai neigė pagalbos poreikį.

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„Daug neklausinėkit geriau, gerai viskas. Kaip yra, taip yra, gerai. Labai tvanku čia, ką padarysi, geriau nešnekėkime, čia labai didelis dalykas...“ – apie sveikatos problemas nepanoro kalbėti vyresnioji sesuo.

Gelbėtojas ir pirmininkas pastebėjo moterų vonios kambarį. Jo vaizdas šokiravo: senolės jau kurį laiką tikrai nesinaudoja dušu ir nesirūpina higiena, nes vonia pilna, prikrauta įvairių daiktų. Be to, jos galimai pamiršo užsukti vandenį, nes atėjus į vonios kambarį iš čiaupo bėgo vanduo.

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Netrukus moterys pasiskundė pablogėjusia sveikata. L. Jakštas suskubo kviesti medikus.

Kaip baigėsi ši istorija, išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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