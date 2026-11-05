„TV pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva atrado superinį pyrago receptą: svečiai prašys pakartoti

Artėjant šiai ypatingai dienai „TV pagalbos“ gelbėtoja Rūta Filejeva pasidalijo savo mėgiamo pyrago su migdolais ir slyvomis receptu.
„Gerumas gali būti įvairiausių skonių. Nuo dangiško migdolų saldumo iki sodraus, prinokusių slyvų skonio... Kaip gera žinoti, kad Pyragų dienos tradicija Lietuvoje ne tik suvienija žmones, suburia šeimas, draugus ir kolegas prie bendro stalo, bet ir kažkam dovanoja šviesesnį rytojų.
Žinau, kad „Gėrio trupinėlio“ šeimoms Jūsų kepami pyragai atneš daug džiaugsmo. Kažkam palengvins kasdienę buitį, kažkam padovanos taip reikalingą drabužėlį ar naujus batukus. O kažkam
tiesiog primins, kad šiame pasaulyje yra žmonių, kuriems rūpi. Juk gerumas neturi vieno recepto. Kiekvienas jį kuriame savaip, tačiau svarbiausia – kad dalijamės. Todėl nesustokime! Kepkime, ragaukime, vaišinkime ir dalinkimės. Tegul kiekvienas pyrago gabalėlis virsta gerumu“, – dalijosi Rūta.
INGREDIENTAI
Tešlai:
- 150 g minkšto sviesto
- ½ stiklinės (100 g) cukraus
- 2 didelių kiaušinių
- 1 arb. š. vanilės pastos
- 1 stiklinės (100 g) migdolų miltų
- ½ stiklinės (70 g) kvietinių miltų
- 1 arb. š. kepimo miltelių
- ¼ arb. š. druskos
Viršui:
- 3-4 didesnių slyvų
- 1 valg. š. rudojo cukraus
- saujos migdolų riekelių
GAMINIMO EIGA
1. Orkaitę įkaitinkite iki 170 °C temperatūros (kaitinimas iš viršaus ir apačios). Kepimo formą (22 cm skersmens) išklokite kepimo popieriumi.
2. Minkštą sviestą išplakite su cukrumi iki purios masės. Po vieną įplakite kiaušinius, įmaišykite vanilės pastą.
3. Atskirame dubenyje sumaišykite migdolų miltus, kvietinius miltus, kepimo miltelius ir druską. Suberkite į plakinį ir išmaišykite, kol neliks sausų produktų.
4. Paruoštą tirštą tešlą sudėkite į kepimo formą, paviršių išlyginkite.
5. Slyvas perpjaukite perpus, išimkite kauliukus ir puseles supjaustykite plonomis riekelėmis. Išdėliokite ant tešlos. Apiberkite ruduoju cukrumi ir migdolų riekelėmis.
6. Kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 40 minučių. Ar pyragas jau iškepė, patikrinkite mediniu pagaliuku – įkištas ir ištrauktas iš pyrago centro, jis turi būti švarus.
7. Atvėsinkite. Pjaustykite gabalėliais ir patiekite su ledais.
Iniciatyva, padedanti sergantiems vaikams
Lapkričio 6 dieną, TV3 televizija organizuoja „Išsipildymo akcijos“ įkvėptą gražią iniciatyvą „Pyragų diena“.
Šią dieną visi geros valios žmonės raginami iškepti pyragą ir jo gabalėlius už sutartą kainą parduoti bendradarbiams, kolegoms ar bendramoksliams, o surinktas lėšas paaukoti sergančių vaikų paramos projektui „Išsipildymo akcija“.
Prisijunkite prie „Pyragų dienos“ – kepkite, skanaukite ir dalinkitės gerumu!
Skambinti ar rašyti trumpąsias SMS žinutes ir paaukoti galite šiais numeriais:
1891 – 5 EUR, 1892 – 10 EUR.
Visa paaukota suma keliauja į „Išsipildymo akcijos“ sąskaitą – akcijos partneriai netaiko jokių kitų mokesčių.
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