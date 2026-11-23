Ką pasakojo vyras? Laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi žurnalistų komanda.
Pirmą kartą prabilo ir televizijos komandą į namus įsileido žymiojo ketvertuko tėtis, smurtu buvusios žmonos kaltinamas Andrius. Vyras tikino, kad V. Solovej istorijos apipintos melu ir, sakydama netiesą, moteris pelnosi iš to internete, socialiniuose tinkluose.
„Reikia kažkada tą tiesą pasakyti, kaip viskas buvo iš tikrųjų, nes jos veiksmai yra tiktai šou“, – tikino vyras.
Smurto žymės – nukritimo nuo laiptų pasekmės?
Andrius įsitikinęs, kad buvusi žmona jį ėmė kaltinti nebūtais dalykais, nes nori gauti dėmesio internete ir iš to gyventi. Vyras tikino, kad nėra smurtavęs prieš V. Solovej, o nuotraukos, kuriose moteris užfiksuota su mėlynėmis, – po vakarėlio patirtų traumų vaisius.
„Visą laiką instagrame kalba, kad aš kažkoks smurtautojas, kaip viskas blogai, vieną kartą pasakė, kad aš ją mušiau su strypu tris valandas. – Ar mušėt? – Ne. Jūs paklauskite normalaus žmogaus, ar tai žmogiška ir ar žmogus gali tai atlaikyti. (...) Tos mėlynės buvo tada, kai namuose buvo ganėtinai dideli baliai ir buvo kritimas nuo laiptų“, – sakė Andrius.
Vyras tikino, kad V. Solovej dėl jo yra parašiusi per 15 pareiškimų. Andrius teigė, kad negali bendrauti su vaikais, nes tuoj pat gauna pranešimą iš policijos dėl smurto artimoje aplinkoje.
Andrius pasakojo, kad buvusios žmonos terorą patiria ne tik jis, bet ir nauja moteris jo gyvenime. Saida, dabartinė Andriaus gyvenimo draugė, atskleidė, ką jai teko patirti pradėjus santykius su ketvertuko tėčiu.
Naujai širdies draugei – persekiojimai ir teroras
Anot Saidos, ji negalinti jaustis saugi, nes, jos teigimu, V. Solovej ir jos sekėjos domisi jos gyvenimu, ją persekioja, fotografuoja. Anot Saidos, smurtu vyrą kaltinanti moteris, kai Saida jau pradėjo draugystę su Andriumi, siuntinėjo jam erotines savo nuotraukas.
„Sužinojo mano vardą, pavardę, paviešino mano profilį. Kėlė mano profilį, kad pasektų mane – kas aš tokia, prašau, papasakokite, ką apie ją žinote. (...) Su kiekviena diena aš išgyvenau...“ – ašarų neslėpė Saida.
Andrius pasakojo apie vieną paskutiniųjų įvykių, kada netikėtai moteris atvežė jam keturis vaikus ir juos paliko. Į namus atvyko vaiko teisių apsaugos specialistai, kuriems vaikai papasakojo apie iš mamos patirtą smurtą. Anot vyro, atvykus medikams vaikai buvo apžiūrėti ir nustatyta, kad V. Solovej smurtavo prieš savo vaikus.
Ką dar pasakojo ketveriukės tėtis, išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.