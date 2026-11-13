Kas nutiko Sandros Grafininos dukrai? Dingusios moters sesuo pažėrė šokiruojančius kaltinimus

Rasa įsitikinusi – vyras dukrą augina netinkamomis sąlygomis, tad moteris nori perimti pilną vaiko globą ir kartu su ja gyventi Vokietijoje.
Ką apie tai mano vaiko tėvas N. Westas ir ar jis sutiks su tokiu moters prašymu, laidoje „TV Pagalba“ aiškinosi Edgaras Navickas ir Renata Šakalytė-Jakovleva.
Į „TV Pagalbos“ studiją atvykusi Rasa pasakojo, kaip prisimena lemtingą 2018 metų liepos 1-ąją, nuo kada artimiesiems nebepavyko susisiekti su S. Grafinina. Moteris paskelbta dingusia tų pačių metų liepos 19 d.
Dukra buvo atimta vaiko teisių
Moteris tikino, kad gavusį Interpolo skambutį ją apėmė nežinomybės jausmas. Rasa pasakojo, kad ėmė skambinti sesers artimoms draugėms. Anot moters, iš jų ji gavo tam tikros informacijos.
„Ji buvo išskridusi į Ameriką. Mergytė buvo palikta su tėvu. Aš nežinau, kas ten paskundė – ar kaimynai, ar tie patys draugai. Pranešė, kad jis girtas. Atvažiavusios vaiko teisės mergaitę paėmė iš jo“, – tikino Rasa.
Moteris teigė gaunanti informacijos, jog vyras nesirūpina mergaite, ši auganti vos keliolikos kvadratinių metrų kambarėlyje. Rasa įsitikinusi, kad N. Westui būtina apriboti tėvystės teises.
Rasa pasakojo, kad multimilijonieriumi sesers pristatytas vyras niekada niekur nėra dirbęs, o visi jo verslai ir įmonės – netikros istorijos. Anot moters, kurį laiką N. Westas ir dukra buvo išlaikomi Rasos.
„Padėdavau, pirkdavau vaikui rūbelius, žaislus, viską. (...) Kodėl vaikas visą vasarą lanko Maltiečių dienos centrą nuo 12 iki 18 valandos? Negana to, jis vėluoja jos atsiimti ir pasiima tik 19.30 val. Darbuotojai sėdėdavo ir jo laukdavo. Reikia matyti visą situaciją, kurioje ji gyvena. Jei jis būtų geras tėvas, visi labai džiaugtumėmės“, – tikino Rasa.
Anot moters, tarnybos mergaitę iš vyro buvo atėmusios jau ne kartą, tačiau atidaus stebėjimo, kokiomis sąlygomis toliau pas tėtį auga dukra, nėra. Rasa piktinosi ne tik N. Westo elgesiu, bet ir vaiko teisių specialistais, kurie, anot jos, į situaciją žiūri pro pirštus.
Kaltinimai Rasai – prarastą dukrą pakeis dukterėčia?
Netrukus į studiją atvyko ir pats N. Westas. Jis tikino, kad Rasa kenkia jo kasdieniam gyvenimui nuolat rašydama melagingus skundus. Vyras pareiškė, kad Rasa norinti prisiimti jo dukros globą, nes pati yra praradusi dukrą.
„Pati didžiausia problema, kurią patiriu, ir iš esmės vienintelė problema, kurią kada nors turėjau – tai ta moteris, kuri sėdi priešais mane. (...) Ji neteko dukters ir ji dabar nori savo prarastą dukrą pakeisti manąja. Ji dabar palaiko santykius su gerokai jaunesniu vyru. (...) Manau, kad jų santykiuose yra trintis, nes jis nori vaikų, kurių ji negali jam pagimdyti“, – kalbėjo N. Westas.
Vyras tikino, kad iš pradžių Rasai buvo leista bendrauti su mergaite kada tik ji panorėjo, tačiau turėdama jo numerį nė karto nepaskambino. N. Westas nusprendė nebepalaikyti kontakto su Rasa nuo to laiko, kada ji sukėlė didžiulį skandalą jam atvykus pasiimti dukrą. Tad vyras tikino norintis ramaus gyvenimo jo dukrai ir sau pačiam – globos jis neketina perleisti Rasai.
Netrukus į studiją atvyko teisininkė Agnė Gredeckaitė, kuri atskleidė, ar vyras gali galutinai uždrausti Rasai matytis su dukterėčia.
Ką apie situaciją mano teisininkė, išgirskite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.