Vilniuje dingo auksinis laikrodis, kainuojantis 15 tūkst. eurų

Surinkta medžiaga dėl vagystės.
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Sostinės policijai ketvirtadienio rytą pranešta, kad trečiadienio vakarą Vilniuje, V. Pociūno gatvėje esančiose patalpose, paliktas auksinis laikrodis, kainuojantis apie 15 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
Sostinės policijai ketvirtadienio rytą pranešta, kad trečiadienio vakarą Vilniuje, V. Pociūno gatvėje esančiose patalpose, paliktas auksinis laikrodis, kainuojantis apie 15 tūkst. eurų, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
Surinkta medžiaga dėl vagystės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
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