Skelbia, kad šią savaitę pareigūnai lankysis gyventojų namuose – pasiruoškite

Plačiau apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ vakar paskelbė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Lietuvoje – priešgaisrinės saugos renginiams dedikuota savaitė
Visą šią savaitę pareigūnai rengs susitikimus su gyventojais, teiks konsultacijas priešgaisrinės saugos klausimais, išsamiai pasakos apie dūmų detektorius – jų įsirengimą, priežiūrą.
Taip pat šią savaitę, dedikuotą priešgaisrinės saugos renginiams, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai užsuks ir į gyventojų namus patikrinti, ar įrengti dūmų detektoriai.
„Europos dūmų detektoriaus dienos proga – Lietuvoje startuoja savaitė, dedikuota priešgaisrinės saugos renginiams!
Lapkričio 18 d. visoje Europoje minima dūmų detektoriaus diena. Prie šios dienos minėjimo jungiasi visi mūsų padaliniai Lietuvoje.
Ką darysime?
- Visą šią savaitę skirtinguose šalies regionuose valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai rengs susitikimus su gyventojais, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
- Prevencinių akcijų metu jie lankysis gyventojų namuose, tikrins, ar juose yra įrengti dūmų detektoriai.
- Pareigūnai kalbėsis, konsultuos gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais.
- Mielai paaiškins, kaip veikia dūmų detektoriai.
- Primins, kodėl dūmų detektoriai yra būtini įrenginiai jūsų namuose.
- Pasakos, kur juos įsirengti ir kaip prižiūrėti.
- Atskleis, kokios dūmų detektorių įsirengimo tendencijos vyrauja Lietuvoje ir Europoje.
Gaisrinės saugos savaitė – puiki proga įsigyti dūmų detektorių, o jei jį jau turite – skirkite kelias minutes ir patikrinkite, ar jis tikrai veikia!
Saugūs namai prasideda nuo mažų sprendimų“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
