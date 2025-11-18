 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Skelbia, kad šią savaitę pareigūnai lankysis gyventojų namuose – pasiruoškite

2025-11-18 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 10:20

Lapkričio 18 dieną visoje Europoje minima dūmų detektoriaus diena. Šis daiktas – nedidelis, bet būtinas visuose namuose, kad apsaugotumėte ne tik savo turtą, bet ir gyvybę. Pranešama, kad šią savaitę pareigūnai lankysis gyventojų namuose ir tikrins, ar namuose įrengti šie prietaisai.

Laiptinė (nuotr. 123rf.com)

0

Plačiau apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ vakar paskelbė Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvoje – priešgaisrinės saugos renginiams dedikuota savaitė

Visą šią savaitę pareigūnai rengs susitikimus su gyventojais, teiks konsultacijas priešgaisrinės saugos klausimais, išsamiai pasakos apie dūmų detektorius – jų įsirengimą, priežiūrą.

Taip pat šią savaitę, dedikuotą priešgaisrinės saugos renginiams, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai užsuks ir į gyventojų namus patikrinti, ar įrengti dūmų detektoriai.

„Europos dūmų detektoriaus dienos proga – Lietuvoje startuoja savaitė, dedikuota priešgaisrinės saugos renginiams!

Lapkričio 18 d. visoje Europoje minima dūmų detektoriaus diena. Prie šios dienos minėjimo jungiasi visi mūsų padaliniai Lietuvoje.

Ką darysime?

  • Visą šią savaitę skirtinguose šalies regionuose valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai rengs susitikimus su gyventojais, vietos bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Prevencinių akcijų metu jie lankysis gyventojų namuose, tikrins, ar juose yra įrengti dūmų detektoriai.
  • Pareigūnai kalbėsis, konsultuos gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais.
  • Mielai paaiškins, kaip veikia dūmų detektoriai.
  • Primins, kodėl dūmų detektoriai yra būtini įrenginiai jūsų namuose.
  • Pasakos, kur juos įsirengti ir kaip prižiūrėti.
  • Atskleis, kokios dūmų detektorių įsirengimo tendencijos vyrauja Lietuvoje ir Europoje.

Gaisrinės saugos savaitė – puiki proga įsigyti dūmų detektorių, o jei jį jau turite – skirkite kelias minutes ir patikrinkite, ar jis tikrai veikia!

Saugūs namai prasideda nuo mažų sprendimų“, – dalijosi Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

