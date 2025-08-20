Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Skaudus įvykis atėmė Gražinos kalbos dovaną, tačiau bėdos čia nesibaigė: moteris turi tik 1 prašymą

2025-08-20 18:30 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-08-20 18:30

Būdama paauglė Gražina buvo užpulta ir patyrė žiaurų smurtą. Nuo to laiko mergina nustojo kalbėti – patirta trauma pavertė ją nebyle amžiams, tačiau sunkiai gyjančias žaizdas išsilaižiusi moteris sukūrė šeimą ir susilaukė trijų vaikų. Šiandien daugiavaikės motinos Gražinos gyvenime – vėl juodos dienos, nes iš jos buvo atimti vaikai.

0

Jaunos šeimos situacija „TV Pagalbos“ studijoje domėjosi Renata Šakalytė ir Edgaras Navickas.

Nuskriaudė patėvis

Gražina kalbos dovaną prarado vaikystėje patyrusį stresinį įvykį dėl patėvio žiauraus poelgio, tad jos gyvenimas dabar kupinas iššūkių – nors ji girdi puikiai, tačiau į visus vyro ir vaikų klausimus atsakyti gali tik raštu. 

„Mama ją bandė gydyti, bet tuo metu tik užsienis galėjo jai padėti“, – pasakojo Egidijus, kuris su savo gyvenimo moterimi susipažino tuomet, kai ši jau buvo praradusi kalbos dovaną.

Prarado vaikus 

Tačiau prarasta kalbos dovana tėra menkniekis prieš tą širdgėlą, kokią Gražinai teko patirti praradus savo mylimus vaikus. Tai nutiko po to, kai viena iš dukrų mokykloje pasiskundė dėl tėvo smurto, nors pats Egidijus tikina, kad dukros neskriaudė:

„Slegia tai, kad Vaiko teisių tarnyba atėmė iš mūsų vaikus ir išvežė pas laikinus globėjus. Mergaitė mokykloje pasakė, kad aš neva mušiau ją, nors aš tik griežčiau pakalbėjau su ja. Buvo sugalvojusi vasariškais marškinėliais išbėgti į lauką. Aukštesniu tonu tiesiog pakalbėjau... Gal ir bandžiau sulaikyti, bet neprisimenu dabar, kas tiksliai įvyko. Taip pat prirašė ir kitą vaiką, kad aš esą prieš jį smurtavau, bet vaikas iš karto paneigė“, – pasakojo vyras.

Dėl Egidijaus poelgio iš Gražinos buvo atimti vaikai: nesupranta, kodėl ne vyras, o atžalos turėjo palikti namus (nuotr. stop kadras)

Prieš maždaug metus Gražina su vaikais buvo atsidūrusi ir Krizių centre po konflikto dėl Egidijaus laikomo šuns, kurį moteris atidavė kitiems žmonėms ir taip iššaukė vyro pyktį. Šis ją smarkiai aprėkė, o ji pasiskundė atvejo vadybininkei.

Prašo tik vieno

Kad dabar atgautų vaikus, tėvams buvo iškeltos sąlygos: tobulinti savo tėvystės įgūdžius ir gerinti namų aplinką, kad sąlygos ten nebūtų kenksmingos vaikams ir jų sveikatai.

Gražina įsitikinusi, kad iš jos vaikai neturėjo būti atimti ir būtų užtekę, kad vyrui būtų liepta palikti namus.

„Pas psichologę einame kursus dvejus metus, jie įdomūs, naudingi. <...> Kai jie atėjo iš karto rašiau, kad jeigu vyras yra kaltas ir blogas, gali eiti pas savo brolį ar kur kitur kaime. Kame bėdos... O ne šitaip ant švenčių išsinešti vaikus“, – neslėpė pykčio moteris.

Išgirdusi Gražinos pasakojimą, kaip ji rūpindavosi savo vaikais ir kokias ji jiems rengdavo išvykas, R. Šakalytė liko sujaudinta nuoširdžiu moters susirūpinimu, siekiant atgauti savo atžalas.

„Aš labai prašau tų žmonių, tų specialistų, kurie dirba su Gražina ir Egidijumi. Jūs jau padarėte labai daug, padėkite jiems jau dabar padaryti visa kitą. Jiems reikia jūsų pagalbos, jiems reikia jūsų palaikymo. Padėkite jiems tapti geresniais tėvais, nes meilės jų širdyse tikrai daug“, – į specialistus, dirbančius su šia šeima, kreipėsi „TV Pagalbos“ vedėja.

Visą daugiavaikių tėvų pasakojimą ir „TV Pagalbos“ vedėjų patarimus Egidijui ir Gražinai žiūrėkite straipsnio viršuje.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

