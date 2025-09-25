Siunčia žinią Zodiako ženklui: vienas neteisingas žingsnis gali kainuoti brangiai

AVINAS
Partnerystėje gali kilti noras įrodyti savo poziciją, tačiau šiandien geriau pasilikti stebėtojo vaidmenyje. Per didelis užsispyrimas tik apsunkins santykius. Išlaikykite ramų toną ir laimėsite daugiau nei per aštrų ginčą.
JAUTIS
Kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni nei įprasta. Venkite imtis naujų projektų, nes jie greitai išsikvėptų. Mažais žingsniais judėdami pirmyn sutaupysite energijos.
DVYNIAI
Širdies klausimuose šiandien verta sulėtinti tempą. Skubotos emocijos gali sukelti nusivylimą. Leiskite sau tiesiog mėgautis tuo, ką jau turite.
VĖŽYS
Namų aplinka gali pareikalauti daugiau dėmesio. Nepersistenkite pradėdami didelius darbus – verčiau užbaikite tai, kas seniai laukia. Maži tvarkymosi veiksmai suteiks ramybės.
LIŪTAS
Bendravime stenkitės vengti kategoriškų žodžių. Net maža frazė gali įskaudinti labiau nei tikėjotės. Geriau pasirinkti tylą nei neapgalvotą pasisakymą.
MERGELĖ
Finansiniai reikalai gali atrodyti migloti. Šiandien geriau nieko nepirkti ir nesidaryti išvadų apie ateitį. Atsargumas užtikrins stabilumą.
SVARSTYKLĖS
Jausitės jautresni kitų nuomonei. Šiandien geriau nekovoti dėl dėmesio ar pripažinimo. Vidinis pasitikėjimas bus geresnis kelrodis nei išorinis vertinimas.
SKORPIONAS
Galite pajusti, kad reikia daugiau vienumos. Naujų iniciatyvų šiuo metu geriau vengti. Ramus apmąstymas leis atrasti aiškumą.
ŠAULYS
Draugų rate pasirodys naujų minčių, bet jų geriau neskubėti įgyvendinti. Pirmiausia leiskite idėjoms subręsti. Kantrybė šiuo metu – jūsų stiprybė.
OŽIARAGIS
Profesinėje srityje gali pasitaikyti viliojančių pasiūlymų. Dar ne metas jiems pritarti – stebėkite, kaip situacija rutuliojasi. Laikas parodys, kas vertinga.
VANDENIS
Norėsite praplėsti akiratį, bet šiandien tai gali būti klaidinantis žingsnis. Geriau sustokite ir įvertinkite, ar kelias tikrai jūsų. Ramus stebėjimas atneš daugiau aiškumo nei veržimasis pirmyn.
ŽUVYS
Pasitikėjimo klausimai gali iškilti stipriau. Nebūkite atviri visiems – pasilikite paslaptį sau. Atidumas padės išsaugoti vidinę pusiausvyrą.