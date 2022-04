Šios nuotraukos iš Ukrainos plinta internete: mamos skausmą sunku suvokti

„Twitter“ Hanna Liubakova pasidalijo 70-ies metų Nadios Trubchninovos nuotraukomis, į kurias žiūrint sunku sulaikyti ašaras.

Moteris pasakoja, kad senolė savaitę kasdien stabdydavo pakeleivingus automobilius važiuojančius į Bučą ir ten ieškojo savo sūnaus kūno. Po savaitės moteris surado jo kūną.

„Žmonių tragedija nesuvokiama“, – priduria Hanna.

#Ukraine 70-year-old Nadiya Trubchninova hitchhiked daily to Bucha seeking her son's body. It took her more than a week to find him.



The people's tragedy is incomprehensible pic.twitter.com/ECqyGnoOJ4