Šie Ingridos blynai taps tikru atradimu: rašykitės receptą

Porcijos 4. Užtruksite apie 30 min. Reikės:
- 2 jaunos cukinijos;
- 1 a. š. druskos;
- Žiupsnis pipirų;
- 1 morka;
- 1 svogūnas;
- 1 skiltelė česnako;
- Šlakelis aliejaus;
- 2 saujos virtų miško grybų (naudojau šaldytus);
- Saujelė žalumynų;
- 2 – 3 v. š. miltų.
Cukinijas sutrakuojame burokine tarka, pabarstome druska ir paliekame apie 0,5 val. pastovėti.
Daržoves nulupame, nuplauname. Morką sutrakuojame, svogūną ir česnaką smulkiai supjaustome, miško grybus taip pat pasmulkiname.
Keptuvėje įkaitiname aliejų. Pakepiname smulkintas daržoves, kol šios šiek tiek suminkštės. Atvėsiname.
Cukinijas gerai nuspaudžiame, dedame į dubenį. Ten pat mušame kiaušinius, dedame grybus, kepintas daržoves, smulkintus žalumynus. Pagardiname druska ir pipirais. Įmaišome miltus.
Keptuvėje įkaitiname aliejų. Kepame blynus iš abiejų pusių, uždengę dangčiu ant silpnos kaitros, kol blynai iškeps ir apskrus.