Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Šias žoleles Jolanta vadina aukso gysla skrandžiui ir žarnynui: rezultatas akivaizdus

2025-09-06 10:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-06 10:20

Įvairūs virškinimo sutrikimai kamuoja daugelį žmonių – nuo paprasto pilvo pūtimo po sočios vakarienės iki rimtesnių skrandžio ar žarnyno ligų. Tokiu atveju padeda ne tik gydytojų išrašomi vaistai, bet ir paprastos žolelės iš sodo ar miško, kurias galima vartoti įvairiomis formomis.

Žolininkė apie žoleles, padedančias virškinimui (nuotr. asm. archyvo)

Įvairūs virškinimo sutrikimai kamuoja daugelį žmonių – nuo paprasto pilvo pūtimo po sočios vakarienės iki rimtesnių skrandžio ar žarnyno ligų. Tokiu atveju padeda ne tik gydytojų išrašomi vaistai, bet ir paprastos žolelės iš sodo ar miško, kurias galima vartoti įvairiomis formomis.

REKLAMA
0

Žolininkė Jolanta Wittib pabrėžia, kad augalai ir prieskoniai gali ne tik palengvinti jaučiamus negalavimus, bet ir padėti sveikam žmogui išlikti sveikam.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Natūralūs pagalbininkai kasdienybėje

Pasak žolininkės, augalai pirmiausia turėtų būti suvokiami kaip pagalbinė priemonė sveikam žmogui, o ne vaistų pakaitalas.

REKLAMA
REKLAMA

„Žolelės yra sveikiems žmonėms, kad jie išliktų sveiki. O jei jau rimta liga – skrandžio opos, žarnyno bėdos – tam yra gydytojai“, – akcentuoja J. Wittib.

REKLAMA

Ji primena, kodėl žoleles verta vartoti profilaktiškai – jos padeda sureguliuoti virškinimo fermentų balansą, sumažinti pilvo pūtimą ar paspartinti maisto pasisavinimą.

„Su amžiumi organizme mažėja virškinimo fermentų – nuo 40 metų jų kas dešimtmetį sumažėja apie 10 procentų. Tokiu atveju augalai ir gyvas, mažai apdorotas maistas padeda kompensuoti šį trūkumą“, – aiškina žolininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Krienų užpiltinė 

Vienas iš populiariausių žolininkės rekomenduojamų receptų – krienų užpilas. Pasak jos, šis receptas populiarus tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų. 

„Paimkite geros degtinės butelį ir įmerkite piršto storio krieno gabalėlį. Po sočių patiekalų – mėsos, cepelinų ar grybų – nedidelis stikliukas tokio užpilo labai suaktyvina skrandį ir padeda virškinti“, – pataria J. Wittib.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, krienas ne tik padeda virškinimui, bet ir pasižymi antibakterinėmis savybėmis: „Jis netgi vadinamas daržo penicilinu – naikina bakterijas, virusus, sutvarko tai, kas negerai viduriuose.“

Nuo pilvo pūtimo – krapai, pankoliai ir kmynai

Pilvo pūtimas – viena dažniausių bėdų, su kuria žmonės susiduria po valgio. Pasak žolininkės, čia padeda paprastos prieskoninės sėklos: krapai, pankoliai, kmynai.

REKLAMA

„Užtenka 10–20 sėklyčių sukramtyti ir nuryti – tai labai sumažina vidurių pūtimą. Be to, kmynas liaudyje nuo seno žinomas ir kaip vaistas nuo viduriavimo“, – sako J. Wittib.

Ramunėlė, kiaulpienė ir pelynas

Ramunėlė, pasak žolininkės, ramina, dezinfekuoja ir stiprina žarnyno veiklą. Jei nevirškinimo priežastis – mažas rūgštingumas ar nepakankama tulžies veikla, tuomet padeda kartieji augalai: kiaulpienė, kraujažolė, pelynas.

REKLAMA

„Pelyną galima netgi praryti kaip tabletę – suvynioti lapelį į rutuliuką ir praryti. Kartumas juntamas burnoje, o viduje jis daro tvarką“, – aiškina ji. 

Prieskoniai – sena liaudies išmintis

Žolininkė pabrėžia, kad beveik visi prieskoniai, naudojami virtuvėje, yra virškinimui naudingi: bazilikas, raudonėlis, mairūnas, kalendra, gelsvė, rozmarinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, būtent dėl savo naudingumo sveikatai jie ir buvo pradėti naudoti, o šie receptai buvo perduoti iš kartos į kartą įvairiose kultūrose.

„Kai gaminame sunkų patiekalą, kuo daugiau tokių žolelių įdėsime, tuo mažiau bus problemų su virškinimu pavalgius. Ne veltui liaudis prieskonius integravo į kasdienę virtuvę – jie ne tik skanina, bet ir padeda virškinti“, – aiškina J. Wittib.

REKLAMA

Ypatinga vieta, anot jos, tenka dašiui, vadinamam pupelių žole. Verdant pupeles ar žirnius, jis mažina dujų kaupimąsi organizme, o kmynas raugintuose kopūstuose taip pat padeda išvengti nemalonių pasekmių.

Žolelių druska – sveikesnė alternatyva gaminant maistą

Pasak J. Wittib, net ir druską galima paversti sveikesne, į ją įmaišant džiovintų žolelių. Tai – lengvas būdas į savo racioną įtraukti daugiau žolelių per daug apie tai negalvojant.

„Jeigu trečdalis druskos pakeičiamas žolelėmis, gaunasi ir skanu, ir sveika – suvalgyti mažiau grynos druskos, bet kartu gauti naudos virškinimui“, – sako ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų