Šias žoleles Jolanta vadina aukso gysla skrandžiui ir žarnynui: rezultatas akivaizdus

Žolininkė Jolanta Wittib pabrėžia, kad augalai ir prieskoniai gali ne tik palengvinti jaučiamus negalavimus, bet ir padėti sveikam žmogui išlikti sveikam.
Natūralūs pagalbininkai kasdienybėje
Pasak žolininkės, augalai pirmiausia turėtų būti suvokiami kaip pagalbinė priemonė sveikam žmogui, o ne vaistų pakaitalas.
„Žolelės yra sveikiems žmonėms, kad jie išliktų sveiki. O jei jau rimta liga – skrandžio opos, žarnyno bėdos – tam yra gydytojai“, – akcentuoja J. Wittib.
Ji primena, kodėl žoleles verta vartoti profilaktiškai – jos padeda sureguliuoti virškinimo fermentų balansą, sumažinti pilvo pūtimą ar paspartinti maisto pasisavinimą.
„Su amžiumi organizme mažėja virškinimo fermentų – nuo 40 metų jų kas dešimtmetį sumažėja apie 10 procentų. Tokiu atveju augalai ir gyvas, mažai apdorotas maistas padeda kompensuoti šį trūkumą“, – aiškina žolininkė.
Krienų užpiltinė
Vienas iš populiariausių žolininkės rekomenduojamų receptų – krienų užpilas. Pasak jos, šis receptas populiarus tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų.
„Paimkite geros degtinės butelį ir įmerkite piršto storio krieno gabalėlį. Po sočių patiekalų – mėsos, cepelinų ar grybų – nedidelis stikliukas tokio užpilo labai suaktyvina skrandį ir padeda virškinti“, – pataria J. Wittib.
Anot jos, krienas ne tik padeda virškinimui, bet ir pasižymi antibakterinėmis savybėmis: „Jis netgi vadinamas daržo penicilinu – naikina bakterijas, virusus, sutvarko tai, kas negerai viduriuose.“
Nuo pilvo pūtimo – krapai, pankoliai ir kmynai
Pilvo pūtimas – viena dažniausių bėdų, su kuria žmonės susiduria po valgio. Pasak žolininkės, čia padeda paprastos prieskoninės sėklos: krapai, pankoliai, kmynai.
„Užtenka 10–20 sėklyčių sukramtyti ir nuryti – tai labai sumažina vidurių pūtimą. Be to, kmynas liaudyje nuo seno žinomas ir kaip vaistas nuo viduriavimo“, – sako J. Wittib.
Ramunėlė, kiaulpienė ir pelynas
Ramunėlė, pasak žolininkės, ramina, dezinfekuoja ir stiprina žarnyno veiklą. Jei nevirškinimo priežastis – mažas rūgštingumas ar nepakankama tulžies veikla, tuomet padeda kartieji augalai: kiaulpienė, kraujažolė, pelynas.
„Pelyną galima netgi praryti kaip tabletę – suvynioti lapelį į rutuliuką ir praryti. Kartumas juntamas burnoje, o viduje jis daro tvarką“, – aiškina ji.
Prieskoniai – sena liaudies išmintis
Žolininkė pabrėžia, kad beveik visi prieskoniai, naudojami virtuvėje, yra virškinimui naudingi: bazilikas, raudonėlis, mairūnas, kalendra, gelsvė, rozmarinas.
Pasak jos, būtent dėl savo naudingumo sveikatai jie ir buvo pradėti naudoti, o šie receptai buvo perduoti iš kartos į kartą įvairiose kultūrose.
„Kai gaminame sunkų patiekalą, kuo daugiau tokių žolelių įdėsime, tuo mažiau bus problemų su virškinimu pavalgius. Ne veltui liaudis prieskonius integravo į kasdienę virtuvę – jie ne tik skanina, bet ir padeda virškinti“, – aiškina J. Wittib.
Ypatinga vieta, anot jos, tenka dašiui, vadinamam pupelių žole. Verdant pupeles ar žirnius, jis mažina dujų kaupimąsi organizme, o kmynas raugintuose kopūstuose taip pat padeda išvengti nemalonių pasekmių.
Žolelių druska – sveikesnė alternatyva gaminant maistą
Pasak J. Wittib, net ir druską galima paversti sveikesne, į ją įmaišant džiovintų žolelių. Tai – lengvas būdas į savo racioną įtraukti daugiau žolelių per daug apie tai negalvojant.
„Jeigu trečdalis druskos pakeičiamas žolelėmis, gaunasi ir skanu, ir sveika – suvalgyti mažiau grynos druskos, bet kartu gauti naudos virškinimui“, – sako ji.
