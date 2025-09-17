Šias uogas laiko aukso gysla organizmui: ragina prisirinkti kuo greičiau

Ar žinote, kad šiose oranžinėse uogose vitamino C gerokai daugiau nei citrinose, vitamino P ir geležies daugiau nei obuoliuose, o karotino daugiau nei morkose? Taigi, prisirinkime šermukšnių žiemai, kol paukščiai jų nenulesė.
Šermukšnių nauda
Šermukšnių uogas galima džiovinti arbatai arba laikyti šaldiklyje ir atitirpinus retkarčiais suvalgyti po saujelę vietoje vitaminų ar maisto papildų. Iš šių aitrokų uogų galima išsivirti gardžią uogienę, ypač jas sumaišius su kriaušėmis arba obuoliais.
Egzotiško skonio šermukšnių uogienė puikiai tinka kaip garnyras prie paukštienos, ypač kalakutienos, patiekalų. Iš šermukšnių sulčių galima pagaminti egzotiško skonio vyną.
Šviežių šermukšnių aitrumą prieš valgant galima panaikinti dviem būdais: parą palaikyti šaldiklyje arba nuplikyti verdančiu vandeniu. Šermukšniai nebus kartūs, jeigu juos skinsime po šalnų.
Jeigu šalnos užklumpa tik vėlyvą rudenį, šermukšnių gali ir nebelikti, nes jais mielai vaišinasi paukščiai ir žvėreliai.
Šermukšnių uogose daug cukrų, rūgščių, pektinų, krakmolo, vitaminų ir kitų cheminių junginių. Jas ypač rekomenduojama valgyti nėščioms moterims, mažiems vaikams ir senoliams. Vitamino C, karotinoidų ir antocianų turtingas šermukšnių uogas patartina vartoti turintiesiems aukštą kraujo spaudimą. Didelis pektinų kiekis padeda organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų druskų.
Gamtos vaistai
Raudonieji šermukšniai naudojami kaip uždegimą malšinantis vaistas ir kraują stiprinanti priemonė, be to, tvirtinanti ir kraujagyslių sieneles.
Uogose esančios medžiagos skatina šlapimo išsiskyrimą, stiprina organizmą, mažina skausmą, stiprina širdį. Jos didina skrandžio rūgštingumą, todėl gerina apetitą. Tačiau šviežių šermukšnių nepatartina valgyti daug, nes jie laisvina vidurius. Nereikėtų jų vartoti ir sergant akmenlige.
Uogose esančios rūgštys stabdo kenksmingų mikroorganizmų, grybelių dauginimąsi. Šeimininkės žino šią savybę, tad saujelę šermukšnių įberia į kompotą, marinatą, kad produktai geriau ir ilgiau laikytųsi.
Jei tarp rūsyje supiltų daržovių įdėsite džiovintų šermukšnių lapų, jos geriau laikysis, nepus, nevys, per anksti nepradės augti daigai.
Aronijų nauda
Daug kas augina juoduosius šemukšnius – aronijas. Jos taip pat naudingos sveikatai. Reguliariai valgant juodųjų šermukšnių uogas mažėja blogojo cholesterolio kiekis kraujyje, susireguliuoja kraujospūdis.
Aronijos laikomos puikiu vaistu arba profilaktikos priemone sergantiems cukriniu diabetu, alergijomis, ateroskleroze. Jos gelbsti pradėjus blogai krešėti kraujui, paūmėjus reumatui. Stiprina imunitetą, padeda pablogėjus regėjimui ar sergant akių ligomis.
Kadangi uogose gausu pektinų, jos padeda pašalinti iš organizmo toksines medžiagas ir sunkiuosius metalus.
Aronijos pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio „aros“, reiškiančio „pagalba“, „nauda“. Augalų žinovai bei fitoterapeutai gali patvirtinti, kad aronijų uogose gausu žmogaus organizmui labai naudingo vitamino P (bioflavonoidų).
Vitamino C jose dvigubai daugiau negu juoduosiuose serbentuose ir net 20 kartų daugiau nei obuoliuose ir apelsinuose. Šios medžiagos stiprina kraujagyslių sieneles, skatina oksidacijos procesus audiniuose, reguliuoja skydliaukės veiklą.
Aronijų minkštime yra mangano ir geležies, o jodo – 2–3 kartus daugiau negu kituose vaisiuose bei uogose. Taip pat jose gausu su vėžiu kovojančių antioksidantų.
Vis dėlto aronijų mėgėjai neturėtų pamiršti, kad jose yra labai daug kraujo krešumą didinančių medžiagų. Daug šių uogų ir jų gaminių nepatartina vartoti žmonėms, sergantiems skrandžio ar dvylikapirštės žarnos opalige, besiskundžiantiems padidėjusiu skrandžio sulčių rūgštingumu.
Aronijas galima vartoti ir kaip maisto papildus nuo aukšto kraujospūdžio ar uždegimo. Jie gerai varo tulžį, surenka gleives, laisvina vidurius. Aronijos net naudojamos gydant spindulinę ligą, sutrikus hormonų pusiausvyrai organizme.
