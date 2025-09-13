Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

„Senatvės kvapas“ iš tiesų egzistuoja: atskleidė, kaip jis atsiranda

2025-09-13
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-13 10:30

Daugelis yra pastebėję, kad vyresnio amžiaus žmonės turi specifinį kūno kvapą, kurio neįmanoma supainioti su prakaitu ar higienos trūkumu. Tai net vadinama „senatvės kvapu“.

Senjoras (nuotr. Shutterstock.com)

0

Mokslininkai pagaliau atskleidė, kodėl taip nutinka, kokie cheminiai procesai vyksta mūsų organizme senstant ir net kokie maisto produktai gali padėti šį kvapą sumažinti.

Pasirodo, paprastas mitybos pokytis gali tapti sprendimu, rašoma express.co.uk.

Kodėl atsiranda „senatvės kvapas“?

Japonijoje, kur beveik trečdalis gyventojų yra vyresni nei 65 metų, šis reiškinys vadinamas kareishuu. Jis tapo mokslinių tyrimų objektu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienas tyrimas, publikuotas „Journal of Investigative Dermatology“, išanalizavo 22 skirtingo amžiaus žmonių prakaitą. Paaiškėjo, kad sulaukus 40-ies metų organizmas pradeda išskirti daugiau cheminės medžiagos – 2-nonenalio. Jis apibūdinamas kaip „nemalonus riebus ir žolę primenantis kvapas“.

Mokslininkai nustatė, kad 2-nonenalis susidaro, kai mūsų odoje esantys riebalai skyla dėl oksidacinio streso. Šis procesas ne tik sukelia specifinį kvapą, bet ir spartina odos senėjimą.

Kaip su kvapu gali padėti grybai

Tyrėjai mano, kad kova su šiuo kvapu gali prasidėti nuo mitybos. Grybuose yra antioksidantų – ypač ergotionino ir spermidino, – kurie mažina 2-nonenalio poveikį. Tai gali padėti sumažinti „senatvės kvapo“ intensyvumą.

Tačiau vien tik dušu ar kvepalais problemos išspręsti neįmanoma. Ekspertai pabrėžia, kad 2-nonenalis įstringa gilesniuose odos sluoksniuose, o senstant oda lėčiau atsinaujina, todėl kvapas ilgiau išlieka.

„Vienas iš sunkumų yra tas, kad 2-nonenalis susikaupia mūsų odos sluoksniuose, o senstanti oda lėčiau pašalina šias medžiagas“, – aiškina Oksfordo ilgaamžiškumo projekto (Oxford Longevity Project) bendraįkūrėja Leslie Kenny.

„Kvepalai negali paslėpti šio kvapo – jie tik uždengia jį papildomu sluoksniu, todėl atsiranda dar stipresnis, pelėsinis kvapas. Reikia kovoti su juo iš vidaus“, – teigė ji.

Mityboje trūkstant antioksidantų kvapas tik stiprėja

Kvapas kyla iš oksiduojamų molekulių mūsų odoje esančiuose riebaluose (sebumuose). Jauni sebumai suteikia kūdikiams malonų kvapą, tačiau senstant jie oksiduojasi ir įgauna nemalonų kvapą.

Tyrimai rodo, kad jei mityboje trūksta antioksidantų, kvapas tik stiprėja. Be to, odos ląstelės su amžiumi lėčiau atsinaujina, todėl 2-nonenalis ilgiau išlieka organizme.

