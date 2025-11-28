Savo banko sąskaitą patikrinusi moteris vos nenualpo: skaičius – sunku suvokti

Tai buvo suma, kurios, kaip pati sakė, „neįmanoma net suvokti“, o realus jos sąskaitos likutis buvo vos apie 70 eurų, rašo ladbible.com.
Šokas, kurį sunku įsivaizduoti
Maddie McGivern, grįžusi po pasibuvimo mieste su draugais, pasitikrino savo banko sąskaitą... ir išvydo kosminę skolą. Jos draugas Gabe’as Floressas viską nufilmavo ir pasidalijo internete – kad visi matytų šį neįtikėtiną momentą.
Programėlė rodė, kad Maddie sąskaitoje – 46 000 000 000 eurų, o tuo pačiu įrašyta ir tai, jog „laukiamas 46 mlrd. eurų pavedimas“, kurį sumokėti būtina iki 2099 metų.
„Aš juk net negyvensiu iki tada“, – sutrikusi kalbėjo Maddie.
Bankas – ne mažiau sutrikęs
Moteris paskambino į savo banką. Sutrikęs darbuotojas jai atsakė: „Ar galite šiek tiek palaukti?“, nes pats nesuprato, kas čia vyksta.
Vėliau bankas paskelbė, kad tą savaitgalį įvyko techninis sutrikimas, dėl kurio kai kurių klientų programėlėse atsirado absurdiški skaičiai. Problema, pasak jų, jau išspręsta.
Laimei, visa tai tebuvo klaida – tačiau keletui minučių Maddie pasijuto skolinga sumą, didesnę nei turi kai kurių valstybių biudžetai.
Būta ir dar absurdiškesnių atvejų
Tiesa, ne ji viena atsidūrė tokioje siurrealistinėje situacijoje. Pasirodo, tokių neįtikėtinų bankinių sutrikimų pasitaiko ir daugiau.
Vienam britui „PayPal“ programėlė porai minučių netyčia priskyrė 63 kvadrilijonus eurų, paversdami jį turtingiausiu žmogumi istorijoje.
Tuo tarpu Čilėje vienam darbuotojui per klaidą pervedė 330 kartų didesnį atlyginimą – apie 117 tūkst. eurų. Vyras pažadėjo pinigus grąžinti… bet po trijų dienų išėjo iš darbo ir dingo.
Po trejų metų teismas nusprendė, kad jo patraukti baudžiamojon atsakomybėn neįmanoma.
