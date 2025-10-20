„Revolut“ bankas pradės veiklą Meksikoje

„Revolut“ gavo galutinį Meksikos Nacionalinės bankininkystės ir vertybinių popierių komisijos (CNBV) leidimą pradėti veiklą kaip bankui šalyje.
Tai, pasak bendrovės, yra paskutinis žingsnis gaunant licenciją, po kurio bankas pradės siūlyti paslaugas klientams Meksikoje.
Licencija leis „Revolut“ klientams siūlyti platų finansinių paslaugų spektrą, įskaitant indėlius, apdraustus IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro) iki 3,4 mln. Meksikos pesų (apie 158 tūkst. eurų).
„Mes nepaprastai didžiuojamės savo komanda ir banku, kurį sukūrėme čia, Meksikoje. Esame labai dėkingi institucijoms už pasitikėjimą ir jų įsipareigojimą skatinti konkurenciją finansų rinkoje“, – pranešime teigia „Revolut“ banko Meksikoje „Revolut Bank S.A., Institución de Banca Múltiple“ generalinis direktorius Juanas Miguelis Guerra.
Grupė teigia tapusi pirmuoju nepriklausomu skaitmeniniu banku, kuris Meksikoje sėkmingai pradėjo ir užbaigė visą licencijavimo procesą.
„Revolut“ strateginis įsipareigojimas – plėstis Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynuose, įskaitant esamą veiklą JAV ir Brazilijoje.
Bendrovė taip pat siekia gauti pilną banko licenciją Kolumbijoje ir šiuo metu yra banko Argentinoje įsigijimo procese.
Veiklą „Revolut“ pradėjo 2015 m. Jungtinėje Karalystėje, pasiūliusi pinigų pervedimo ir valiutų keitimo paslaugas. Dabar bankas turi daugiau nei 65 mln. klientų visame pasaulyje.