Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Revolut“ į pasaulinę plėtrą investuos 13 mlrd. JAV dolerių

2025-09-24 14:27 / šaltinis: BNS
2025-09-24 14:27

Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės Karalystės (JK) finansinių paslaugų teikėja „Revolut“ ketina į savo tarptautinę plėtrą per penkerius metus investuoti 13 mlrd. JAV dolerių (11 mlrd. eurų), siekdama konkuruoti su tradiciniais pasauliniais bankais.

„Revolut“ BNS Foto

Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės Karalystės (JK) finansinių paslaugų teikėja „Revolut“ ketina į savo tarptautinę plėtrą per penkerius metus investuoti 13 mlrd. JAV dolerių (11 mlrd. eurų), siekdama konkuruoti su tradiciniais pasauliniais bankais.

REKLAMA
0

Bendrovė antradienį paskelbė planus iki 2030 metų padvigubinti savo darbuotojų skaičių, sukuriant 10 tūkst. naujų darbo vietų, ir įžengti į daugiau nei 30 naujų rinkų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2015 metais įkurta „Revolut“ pirmauja finansinių paslaugų teikimo klientams per išmaniuosius telefonus sektoriuje. Iš pradžių ji buvo sutelkusi dėmesį į tai, kad klientai galėtų lengvai keisti valiutas ir atlikti pervedimus, tačiau bendrovė neslepia užmojo konkuruoti su tradiciniais bankininkystės milžinais.

REKLAMA
REKLAMA

„Mūsų tikslas – sukurti tikrai pasaulinio lygio banką“, – naujienų agentūrai AFP sakė „Revolut“ bankininkystės vadovas Sidas Jajodia.

REKLAMA

„Revolut“ pernai daugiau nei dukart padidino savo grynąjį pelną, o jos klientų skaičius smarkiai padidėjo.

„Kuriame kapitalą, kuris finansuoja mūsų augimą“, – sakė S. Jajodia.

Jungtinėje Karalystėje bendrovė žada investuoti 4 mlrd. JAV dolerių, o anksčiau ji skelbė, kad Prancūzijoje ir JAV bus investuota atitinkamai 1,2 mlrd. JAV dolerių ir 500 mln. JAV dolerių.

REKLAMA
REKLAMA

Bendrovė siekia iki 2027 metų vidurio savo klientų skaičių padidinti iki 100 milijonų.

Šiuo metu „Revolut“ veikia 39 šalyse. Ji turi banko licenciją Europos Sąjungoje, taip pat JK banko licenciją „su apribojimais“.

Bendrovė tikisi per artimiausius mėnesius gauti visavertę banko licenciją veiklai Meksikoje ir siekia pradėti teikti paslaugas Indijoje ir Pietų Afrikoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

S. Jajodia sakė, kad „Revolut“ taip pat siekia gauti licenciją Jungtinėse Valstijose, bet dar nenusprendė, ar pati kreipsis dėl licencijos, ar įsigis vietoje įregistruotą banką.

„Mano tikslas – iki kitų metų pabaigos gauti (JAV) licenciją, bet tai nėra garantuota“, – sakė jis.

„JAV yra didžiausia finansų rinka, todėl tai yra itin svarbus mūsų strategijos ramstis“, – pridūrė jis.

Visgi spartus bendrovės augimas pastaraisiais metais sulaukė kritikos dėl gebėjimo laikytis finansinių reglamentų, ypač skirtų kovai su sukčiavimu ir pinigų plovimu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų