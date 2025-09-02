„Revolut“ pradėjo antrinį akcijų siūlymą, iki 20 proc. akcijų galės parduoti darbuotojai

Savo ruožtu britų verslo leidinys „Financial Times“, remdamasis savais šaltiniais, nurodo, jog „Revolut“ darbuotojai gali tikėtis didelių netikėtų pajamų, nes vertingiausias JK fintech startuolis leis darbuotojams parduoti iki 20 proc. jų akcijų, kad atsirastų vietos kitiems investuotojams.
„Financial Times“ teigimu, jo matytame dokumente teigiama, kad įmonės rezultatai per pastaruosius metus „paskatino tolesnę paklausą tiek iš naujų, tiek iš esamų pasaulinio lygio investuotojų“.
Lietuvos banko „Revolut“ atstovė Ingrida Daunaravičienė BNS patvirtino, kad akcijas galės parduoti ir darbuotojai Lietuvoje. „Revolut“ banke čia dirba 107 žmonės, rodo „Sodros“ duomenys.
Per 2021 metų investicijų pritraukimo etapą įmonė buvo įvertinta 33 mlrd. JAV dolerių, tuo metu 2024 metų rugpjūtį vykęs darbuotojų akcijų pardavimas ją įvertino 45 mlrd. dolerių. Dabar, įmonės vertinimu, jos vertė siekia 75 mlrd. JAV dolerių.
Bendrovė tikisi, kad naujas lėšų pritraukimo etapas paspartins jos tarptautinės plėtros planus. Jis vyks tuo metu, kai „Revolut“ svarsto galimybę įsigyti licencijuotą banką JAV, o tai leistų jai teikti paskolas visose 50 valstijų.
Britų reguliavimo institucijos pernai patvirtino „Revolut“ banko licenciją po trejų metų paraiškų proceso, kurį apsunkino bendrovės dydis ir susirūpinimas dėl jos vidinių sistemų. Nepaisant to, bankas vis dar laukia leidimo teikti paskolas JK kaip visavertis bankas, dabar galintis priimti tik iki 50 tūkst. svarų sterlingų indėlius.
„Revolut“ turi beveik daugiau kaip 50 mln. klientų pasaulyje.
