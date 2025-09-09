„Revolut“ netrukus ketina pradėti veiklą Jungtiniuose Arabų Emyratuose

Preliminarus šių licencijų patvirtinimas yra svarbus žingsnis „Revolut“ planuojant teikti paslaugas JAE, pranešė bankas.
„Tai pirmasis „Revolut“ žingsnis regione siekiant suteikti galimybę naudotis pažangiausiais finansiniais įrankiais. Esame įsipareigoję nustatyti naują finansinių paslaugų standartą visame pasaulyje ir nekantriai laukiame, kol galėsime pristatyti „Revolut“ dinamiškoje JAE rinkoje“, – pranešime sakė „Revolut“ regiono vadovė Ambareen Musa (Ambarin Musa).
„Revolut“ turi padalinius Australijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, JAV ir Indijoje.
