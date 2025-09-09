Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Revolut“ netrukus ketina pradėti veiklą Jungtiniuose Arabų Emyratuose

2025-09-09 11:51 / šaltinis: BNS
2025-09-09 11:51

Lietuvoje banko licenciją turinti Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų grupė „Revolut“ pranešė gavusi Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) centrinio banko preliminarų patvirtinimą, jog galės teikti lėšų saugojimo (angl. Stored Value Facilities) ir mažmeninės prekybos mokėjimų paslaugas. 

0

Preliminarus šių licencijų patvirtinimas yra svarbus žingsnis „Revolut“ planuojant teikti paslaugas JAE, pranešė bankas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai pirmasis „Revolut“ žingsnis regione siekiant suteikti galimybę naudotis pažangiausiais finansiniais įrankiais. Esame įsipareigoję nustatyti naują finansinių paslaugų standartą visame pasaulyje ir nekantriai laukiame, kol galėsime pristatyti „Revolut“ dinamiškoje JAE rinkoje“, – pranešime sakė „Revolut“ regiono vadovė Ambareen Musa (Ambarin Musa).

„Revolut“ turi padalinius Australijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Singapūre, JAV ir Indijoje.

