Teismas: „Tinkasas“ turi sumokėti 14 tūkst. eurų skolą „Kesko Senukams“

Kauno apygardos teismas spalio 23 dieną paliko galioti Vilniaus apylinkės teismo sprendimą, visiškai tenkinusį „Senukų“ prašymą iš „Tinkaso“ priteisti 11,4 tūkst. eurų skolą ir 2,5 tūkst. eurų delspinigius.
Pirmos instancijos teismas sprendė, jog bendrovė „Tinkasas“ pažeidė 2016 metais sudarytą sutartį laiku neatsiskaitydama už pernai rugpjūtį–lapkritį patiektas prekes, todėl „Kesko Senukų“ apskaičiuota skola bei delspinigių suma yra pagrįsti.
„Atsakovė („Tinkasas“ – BNS) nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde nenurodė jokių argumentų, susijusių su ieškovės reikalavimu dėl (...) skolos nepagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako bei pritaria pirmosios instancijos teismui, jog ieškovės reikalavimas priteisti (...) skolą už įsigytas prekes (...) yra pagrįstas ir teisėtas“, – rašoma Kauno apygardos teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
„Kesko Senukai“ teismui aiškino nuo 2024 metų rugpjūčio 7 iki spalio 31 dienos išrašę 54 sąskaitas-faktūras už bendrą 13,8 tūkst. eurų sumą, kurias įmonė turėjo apmokėti per 60 dienų, tačiau „Tinkasas“ laiku to nepadarė bei liko skolingas 11,9 tūkst. eurų. Įmonės buvo sutarusios dėl 0,3 proc. delspinigių, kurie buvo sumažinti iki 0,15 procento.
2025 metų sausį „Tinkaso“ skola išaugo iki 14,9 tūkst. eurų, o jai sumokėjus 3,5 tūkst. eurų, dėl likusios skolos dalies „Kesko Senukai“ įmonę padavė į teismą. Dėl vėlavimo atsiskaityti už prekes „Kesko Senukai“ taip pat teigė atšaukę „Tinkasui“ taikytą prekinio kredito limitą.
Įmonė aiškino, jog „Tinkasas“ piktybiškai neatsiskaitė už prekes, todėl nėra pagrindo mažinti delspinigių dydžio.
Savo ruožtu „Tinkasas“ teigė, kad „Kesko Senukai“ kredito limitą pakeitė savavališkai, o netesybų dydis nėra sąžiningas, nes bendrovės nėra lygiavertės finansiškai.
Kauno apygardos teismas neprieštaravo Vilniaus apeliacinio teismo argumentams, jog delspinigių suma yra pagrįsta, nes dėl jos abi įmonės susitarė laisva valia, be to, „Kesko Senukai“ ir taip juos jau buvo sumažinę perpus.
„Abi šalys yra lygiaverčiai juridiniai asmenys, veikiantys verslo tikslais. Įvertinus tai, kad ieškovė jau sumažino sutartas netesybas 50 procentų, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nėra pagrindo dar didesniam netesybų mažinimui“, – teigė Kauno apygardos teismas.
Registrų centro duomenimis, „Kesko Senukai Lithuania“ pajamos pernai siekė 1,2 mlrd. eurų, konsoliduotas grynasis pelnas – 39,1 mln. eurų. Tuo metu „Tinkasas“ praėjusiais metais gavo 2,17 mln. eurų pajamų, uždirbo 0,5 mln. eurų grynojo pelno.