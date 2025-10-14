„Senukai“ planuoja atidaryti 30 naujų parduotuvių

Šiuo metu aktyviai ieškomi tiek sklypai, tiek patalpos naujoms prekybos vietoms, rašoma bendrovės pranešime žiniasklaidai.
„Tinklo plėtra yra natūralus ir strategiškai pamatuotas žingsnis. Turime ilgametę darbo patirtį DIY sektoriuje nuo kokybiškos apsipirkimo patirties kūrimo iki modernių, šiuolaikiškų prekybos centrų vystymo“, – pranešime cituojamas „Senukų“ grupės prezidentas Artūras Rakauskas.
Pasak jo, šiuo metu vykdomas aktyvus lokacijų atrankos etapas. Svarstomi įvairaus dydžio objektai – nuo 5 tūkst. kv. metrų ploto mažesniuose miesteliuose iki 25 tūkst. kv. metrų didmiesčiuose.
Be prekybos tinklo plėtros, „Kesko Senukai“ artimiausiu metu planuoja ir naujas investicijas bei partnerystės kryptis. Bendrovė investuos į nekilnojamojo turto projektus, plės veiklą franšizės pagrindu ir įsigys naujus mažmeninės prekybos verslus Baltijos regione.
„Pirmasis naujos plėtros objektas iškils Estijoje, Tartu mieste. Tai bus pirmasis žingsnis intensyvaus augimo etape, kurį planuojame išplėtoti visose trijose Baltijos šalyse“, – teigia A. Rakauskas.
Šiuo metu „Kesko Senukai“ tinklą sudaro 94 parduotuvės, veikiančios tiek nuosavybės, tiek franšizės principu Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.