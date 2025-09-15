„Kesko Senukų“ vadovo Artūro Rakausko ir „Kesko“ ginčas Suomijoje dar nebaigtas

Pastarasis teismas rugsėjo 11 dieną nutarė, jog A. Rakauskas spėjo apskųsti jam nepalankų 2022-ųjų Stokholmo arbitražo sprendimą, tačiau apeliacinis instancijos teismas to neįvertino.
„Apeliacinio teismo sprendimas panaikinamas ta dalimi, kuria atmesti A. Rakausko, „R Investicija“, „ERA Family“ (A. Rakausko valdomos bendrovės – BNS) ir „Kesko Senukai Lithuania“ reikalavimai dėl (arbitražo sprendimo – BNS) panaikinimo. Byla grąžinama Helsinkio apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo“, – BNS pranešė Suomijos Aukščiausiasis Teismas.
Teismas nurodė, kad A. Rakauskas skundą galėjo pateikti per tris mėnesius nuo 2022-ųjų rugpjūčio 1-osios – popierinio arbitražo sprendimo gavimo dienos, o ne liepos 29-ąją, kai ginčo šalys gavo skaitmeninį dokumentą.
„Skanuotas pasirašyto arbitražo sprendimo PDF dokumentas yra tik reprodukcija, o ne teisiškai galiojanti šio sprendimo kopija. (...) Todėl 2022 metų lapkričio 1 dieną pateiktas ieškinys dėl panaikinimo buvo pateiktas per įstatyminį terminą“, – nurodo teismas.
„Kesko Senukai Lithuania“ advokatas Ramūnas Kontrauskas iš teisininkų kontoros „Tegos“ BNS sakė, kad teismo sprendimas parodė, jog „Kesko“, kuri nusprendė trauktis iš mažmeninės statybos, remonto ir buities prekių prekybos rinkos, nepavyks pasinaudoti teismais siekiant spausti Lietuvos akcininkus.
„Siekiama teisminius procesus panaudoti kaip spaudimo Lietuvos akcininkams mechanizmą. Pastarasis Suomijos aukščiausiojo teismo sprendimas parodė, kad teismai negali būti naudojami tokiu būdu. Akcininkas, nusprendęs trauktis, turėtų tai daryti civilizuotais tarptautinėje verslo praktikoje priimtais būdais“, – komentare BNS teigė R. Kontrauskas.
Lietuvos apeliacinis teismas dar 2023 metų spalį pripažino ir leido vykdyti Stokholmo arbitražo 2022 metų liepos 29-osios sprendimą, pagal kurį nuo 2001 metų poste esančio A. Rakausko vadovavimo laikas pasibaigė 2022 metų kovo 31-ąją ir jis buvo įpareigotas atsistatydinti.
Anksčiau Helsinkio apeliacinis teismas tuomet netenkino A. Rakausko bei bendrovių „ERA Family“ ir „R Investicijos“ prašymo panaikinti arbitražo sprendimą motyvuodamas, jog nėra pagrindo tam tikrus jo punktus pripažinti prieštaraujančiais Suomijos viešajai tvarkai bei kreiptis į Europos Teisingumo Teismą.
Lietuvoje – antstolės ginčai su A. Rakausku dėl baudos ir su Registrų centru
Tuo metu A. Rakauskui atsisakant atsistatydinti, kaip jam nurodė Stokholmo arbitražas, Kauno apylinės teismas toliau nagrinėja antstolės Sonatos Vaicekauskienės pareiškimą dėl šimtatūkstantinės baudos jam už teismų sprendimų nevykdymą.
Teismas šiemet balandį į uždarą posėdį neatvykus antstolei paliko jos pareiškimą nenagrinėtą. Kitas jo posėdis numatytas rugsėjo 30-ąją.
Antstolė prašo skirti A. Rakauskui 300 eurų baudą už kiekvieną uždelstą dieną nuo 2022 metų liepos 30 dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos remiantis Stokholmo prekybos rūmų arbitražo 2022 metų liepos 29 dienos sprendimu.
S. Vaicekauskienė, be to, pirmos instancijos teisme pralaimėjo bylą su Registrų centru (RC), kuris atsisakė įregistruoti A. Rakausko vadovavimo įmonei pabaigą.
Regionų administracinis teismas gegužę nutarė, kad RC tai padarė teisėtai. Anot teisėjų, tokį prašymą turi teisę teikti tik įmonės valdymo organai, bet ne antstolis. Įmonės valdyba kol kas nepriėmė sprendimo dėl A. Rakausko atleidimo.
Pastarojo teismo sprendimas apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
Apeliacinis teismas išdavė pagrindinei įmonės akcininkei „Kesko“ vykdomąjį raštą, pagal kurį antstolė 2024 metų sausį priėmė patvarkymus siekiant nušalinti A. Rakauską.
Pastarajam apskundus šį sprendimą teismui, tiek žemesnės instancijos, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pernai atmetė „Kesko Senukų“ vadovo skundus. Visi teismai pripažino, kad A. Rakauskas nėra įvykdęs Stokholmo arbitražo sprendimo.
Ginčas tarp akcininkų kilo dėl sprendimo didinti tinklo elektroninių parduotuvių valdytojos „Kesko Senukai Digital“ kapitalą
„Kesko“ valdo 50 proc. „Kesko Senukų“ akcijų, o A. Rakausko valdoma „R Investicija“ – 48,38 proc., rodo RC duomenys.
