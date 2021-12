Savaitės horoskopas pagal Naglį Šuliją: štai, kas laukia jūsų

Šios savaitės pradžia – vienuose metuose, o pabaiga, jau kituose. Žinoma, dėl Naujųjų metų švenčių dalykinė veikla labai smarkiai neįsibėgės, bet vis dėlto…

Saulė keliauja labai dalykišku Ožiaragio ženklu – tai aiški nuoroda į tai, kad reikalai bus tvarkomi tiek, kiek reikės. Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus kalba apie tą patį – keliaus Ožiaragio ženklu, bus užsispyręs ir atkaklus, todėl irgi skatins dalykinius reikalus tvarkyti tiek, kiek reikės, atkakliai, nuosekliai ir iki galo. Sekmadienį Merkurijus pereis į Vandenio ženklą, taps išradingas, tačiau atsižvelgiant į metų pabaigos specifiką galima manyti, kad tas išradingumas pasireikš jau po savaitgalio, kai grįšime į darbus.

Venera irgi keliauja Ožiaragio ženklu, todėl šią savaitę bus aistringa kaip granito uola, be to, ji kol kas juda Zodiako rate atbulai, todėl dar bus ir mažai veikli. Kitaip tariant, įkvėpimo švęsti tikrai nebus.

Marsas keliauja Šaulio ženklu, bus ganėtinai aistringas ir linkęs kovoti dėl savo tikslų, todėl svarbus tiems, kurie iškėlę savo vėliavą žengia links savo tikslo.

Avinas. Nedidelių, greitai atliekamų, tačiau gana svarbių darbų, reikalų gali būti darbe, profesijos srityje. Žinoma, laikas palankesnis svarbesnius dalykus užbaigti, o ne pradėti. Taip pat dabar palankus metas kelionei, pirmiausia tokiai, kuri skatina daugiau judėti.

Jautis. Darbe vyraus įprasti darbai, tad pervargti tikrai nepavyks, o namie irgi vyraus įprasta tvarka. Įkvėpimo smarkiai švęsti tikriausiai nebus, tačiau įkvėpimas lydės tuos, kurie kelia sparnus naujametei kelionei – įspūdžiai bus puikūs.

Dvyniai. Vidinė būsena gali būti šiek tiek nepastovi, neskubės stabilumo pridėti ir išorinės aplinkybės arba kai kurie asmenys – ta ana pusė sieks dominuoti ir vadovauti, o jums teks prie to kažkaip prisitaikyti, ypač metų sandūroje.

Vėžys. Ir dalykiniame, ir asmeniniame gyvenime daug kas priklausys nuo išorės – nuo kitų žmonių, nuo aplinkybių. Būtent ta ana pusė sieks vadovauti, dominuoti ir jums reikės prie to kažkaip prisitaikyti. Kita vertus, tai gali būti ir naudinga. Norintys, pageidaujantys ras laiko rūpintis savo sveikatingumu.

Liūtas. Nedidelių, tačiau gana svarbių darbų, įsipareigojimų vykdymo gali būti apsčiai. Nieko nepadarysi, teks imtis visko iš eilės, ir nemurmėti (nepadės). Puikus metas svarbesnius dalykus užbaigti ir pamiršti. Taip pat šią savaitę gali būti smagių pramogų, kurios skatins judėti,

Mergelė. Puikus, šaunus metas – nestigs progų smagiai pasilinksminti, be to, būsite labai kūrybiški, todėl dažnai ir su įkvėpimu džiuginsite, linksminsite visus esančius šalia. Tarp linksmybių nestigs įkvėpimo visus ir viską į vietas statyti namie – kad būtų taip, kaip turi būti.

Svarstyklės. Atrodo, viskas sukis apie namus, šeimos, giminės reikalus, susitikimus ir šventes – šioje srityje tikrai nestigs ir svarbių darbų, svarbios veiklos, ir smagių, malonių dalykų. Išėjus iš namų patiks judėti greitai, sportiniu stiliumi – atrodo, be pasekmių.

Skorpionas. Būsite labai judrūs, atviri, daug ir su malonumu bendrausite – ir dėl asmeninių, ir dėl dalykinių reikalų. Puikus metas tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis, informacija. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai šiuo met atrodys visai neblogai.

Šaulys. Būsite labai energingi, veiklūs, puikios sportinės formos ir prie visų darbų ar reikalų būsite linkę žengti tiesiai, be skrupulų. Žinoma, geriausiai seksis ta veikla, kurios imsitės patys. Tikėtina, kad ir piniginiai reikalai šią savaitę atrodys išties neblogai.

Ožiaragis. Veiklos tikrai nestigs, pirmiausia dėl to, kad patys būsite nusiteikę imtis visų darbų ir visų reikalų iš karto, be to, su įkvėpimu vadovausite visiems, kurie tik bus šalia. Atrodo, ir asmeninis žavesys ras ne vieną progą atsiskleisti. Tikėtina, kad jūsų veiklumas ims nešti finansinę naudą netrukus po Naujųjų.

Vandenis. Darbe tikėtini įprasti darbai, o namie įprastos tvarkos niekas keisti irgi neketina. Labai dažnai atrodys, kad gyvenimą stebtite it keleivis gamtovaizdį pro autobuso langą. Ką gi, iš tiesų tai puikus metas stebėti kas vyksta aplinkui ir ilsėtis, nes veiklumo priepuolis prasidės iš karto po Naujųjų.

Žuvys. Aplinkybės gali sutapti taip, kad tuo metu, kai visi galvos kaip čia smagiau pasilinksminus, jums teks dažniau ar daugiau padirbėti darbe, profesijos srityje. Be to, artimiausi draugai arba kolegos darbe irgi stengsis įtraukti į visiems smagią, malonią veiklą. Ilsėtis nebus kada!