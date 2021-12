Žvaigždės siunčia įspėjimą Svarstyklėms: užgrius turtiniai rūpesčiai

Avinas

Galite skambinti žmogui, iš kurio tikitės materialinės naudos ar protegavimo. Niekas nepadės, jeigu jūsų siekiai neturi realaus pagrindo. Vaikų ir mylimųjų poreikius protingai ribokite.

Tauras

Beveik visas dėmesys bus sutelktas į kelionių klausimus arba į mokslo, reikalus. Norėdami kažkam padaryti įspūdį neperlenkite lazdos – išminties demonstravimas ten, kur to niekam nereikia, nepridės jums nei žavesio, nei garbės.

Dvyniai

Jausite emocinę įtampą, trūks savikontrolės. Labai kritiškai vertinsite kitų elgesį bei išvaizdą. Galite ką nors įžeisti savo nesubtiliomis užuominomis. Nebūkite pernelyg reiklūs nei sau, nei kitiems.

Vėžys

Situacija reikalaus tvirtumo, sąžiningumo. Taps akivaizdu, kad reikia konkretizuoti, apibrėžti reikalus ar ryšius. Nepakenktų rimčiau išklausyti, įsigilinti ir suprasti tikruosius aplinkinių motyvus.

Liūtas

Galite išgirsti, kad kažkas rezgama jums už nugaros. Arba išaiškės nuostolių, pinigų praradimo, planų ar santykių suirimo priežastis. Galite pakeisti požiūrį į asmenį, iš kurio nemažai tikėjotės.

Mergelė

Šiandien jūsų nuotaikos nuolat kaitaliosis, planai – irgi. Galbūt graušitės dėl kažkam padarytos skriaudos arba to, ką teko patirti jums. Pasąmonėje jums labai norėsis jaukumo, meilės, tačiau išoriškai to nespinduliuosite.

Svarstyklės

Diena bus kupina piniginių, turtinių rūpesčių. Galite gauti nedidelį darbelį, už kurį bus atlyginta. Jeigu nepuoselėjate nerealių troškimų, nusivylimų nepatirsite.

Skorpionas

Intensyviai bendrausite su kaimynais, draugais, giminėmis. Jeigu mokėsite atidžiai klausytis ir domėsitės rūpinčiomis aktualijomis, daug sužinosite ir tinkamai pasinaudosite informacija.

Šaulys

Neprisidarykite nereikalingų papildomų rūpesčių. Savo sprendimais galite suerzinti namiškius. Jie ims priešintis, maištauti, kils didelė įtampa. Kiek įmanoma, mažiau blaškykitės, venkite didelių kompanijų, triukšmingų susiėjimų.

Ožiaragis

Šiandien galite tikėtis naudos per meną, pramogas, o nuostolių per azartinius žaidimus, reikalus su įtartinais veikėjais. Galite per daug reikalauti iš savo partnerio. Nebūkite pavydūs, nekelkite ultimatumų.

Vandenis

Daug laiko skirsite ūkiniams darbams. Aplinkiniai tikriausiai nepritars kai kuriems jūsų poreikiams bei troškimams. Kažkas gali priminti neįvykdytą pažadą.

Žuvys

Santykiai su partneriu, aplinkiniais gali tapti tvirtesni, jeigu jus jungs bendras interesas. Nieko gero neduos neišspręstų ar apskritai neišsprendžiamų problemų akcentavimas – tuomet ši diena jus nuvils.

Šaltinis: vytautus.com