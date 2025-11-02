 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Sapnuojate mirusį žmogų? Paaiškino, ką tai reiškia

2025-11-02 11:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 11:00

Sapnuoti mirusį žmogų gali būti stipri ir kartais bauginanti patirtis. Daugeliui žmonių šie sapnai atrodo itin tikroviški – tarsi miręs žmogus būtų gyvas. Tokie sapnai gali būti ir džiugūs, ir keliantys nerimą, tačiau tai visiškai natūralu.

Sapnai apie mirusiuosius (nuotr. 123rf.com)

Sapnuoti mirusį žmogų gali būti stipri ir kartais bauginanti patirtis. Daugeliui žmonių šie sapnai atrodo itin tikroviški – tarsi miręs žmogus būtų gyvas. Tokie sapnai gali būti ir džiugūs, ir keliantys nerimą, tačiau tai visiškai natūralu.

„Sapnai apie mirusius artimuosius yra gana dažni ir neretai laikomi normaliu gedėjimo proceso etapu“, – sako licencijuota santuokos ir šeimos terapeutė iš Pietų Kalifornijos Michelle King, rašoma verywellmind.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimai rodo, kad beveik 60 proc. žmonių, kurie neteko artimųjų, juos sapnuoja. Dauguma nurodo, kad šie sapnai buvo tiek malonūs, tiek liūdni ar keliantys nerimą.

Sapnų apie mirusius artimuosius tipai

Sapnai apie susitikimą

Šiuose sapnuose žmogus tarsi bendrauja su mirusiuoju įprastoje aplinkoje, lyg šis vis dar būtų gyvas.

„Tai gali atspindėti norą vėl susisiekti su tuo žmogumi arba rodyti, kad jis tebėra sapnuotojo pasąmonėje“, – aiškina M. King.

Sapnai, kuriuose žmogus vis dar gyvas

Pasak sapnų tyrinėtojos M. King, gedintiems žmonėms dažnai sapnuojasi, kad jų artimasis iš tiesų nemirė – jog mirtis buvo klaida ar pokštas.

„Tai įprastai rodo, kad vis dar stengiamės priimti tikrovę ir susitaikyti su netektimi“, – sako ji.

Perduodamos žinios sapnai

Daugelis žmonių sapnuoja, kad miręs artimasis perduoda žinią ar patarimą.

Pasak M. King, tai nebūtinai reiškia tikrą dvasinį ryšį – dažniausiai tokie sapnai atspindi mūsų emocinę būseną.

„Tai gali būti vidinio dialogo išraiška arba troškimas gauti patarimą“, – aiškina ji.

Slegiantys sapnai

Jei miręs žmogus sapne kelia nerimą, tai gali rodyti neišspręstą kaltės, pykčio ar liūdesio jausmą.

„Tokie sapnai dažnai kyla, kai su praradimu dar nesusitaikėme“, – pažymi M. King.

Sapnai apie praeitį

Dažnai sapnuojame situacijas iš praeities, kai artimasis dar buvo gyvas. M. King sako, kad tai gali būti mūsų bandymas apdoroti prisiminimus, kurių iki šiol iki galo nesupratome:

„Šie sapnai dažnai iškelia ankstesnio gyvenimo prisiminimus, kuriuos mūsų protas vis dar bando suvokti.“

Kaip sau padėti?

Net jei sapnai nėra liūdni, jie gali kelti stiprias emocijas. Štai keli ekspertų patarimai, kaip su tuo susidoroti:

Veskite sapnų dienoraštį

Sapnų užrašymas padeda geriau suprasti jų turinį ir prasmę.

„Užrašydami sapnus galime atskleisti paslėptas temas ir emocijas“, – teigia ekspertai.

Rūpinkitės savimi

M. King rekomenduoja:

  • reguliariai judėti ir mankštintis,
  • laikytis sveikos mitybos,
  • praktikuoti sąmoningumą – meditaciją ar kvėpavimo pratimus,
  • palaikyti stabilų miego ritmą.

Kreipkitės dėl profesionalios pagalbos

„Jei sapnai kelia didelį stresą ar trukdo kasdieniam gyvenimui, verta pasikalbėti su psichikos sveikatos specialistu“, – sako M. King.

Terapija gali padėti atrasti būdus, kaip susitaikyti su netektimi, ir išmokti geriau susidoroti su sielvartu. Pagalbos galite ieškoti kreipdamiesi į savo šeimos gydytoją, psichologą ar psichoterapeutą.

