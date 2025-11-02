Sapnuojate mirusį žmogų? Paaiškino, ką tai reiškia

„Sapnai apie mirusius artimuosius yra gana dažni ir neretai laikomi normaliu gedėjimo proceso etapu“, – sako licencijuota santuokos ir šeimos terapeutė iš Pietų Kalifornijos Michelle King, rašoma verywellmind.com.
Tyrimai rodo, kad beveik 60 proc. žmonių, kurie neteko artimųjų, juos sapnuoja. Dauguma nurodo, kad šie sapnai buvo tiek malonūs, tiek liūdni ar keliantys nerimą.
Sapnų apie mirusius artimuosius tipai
Sapnai apie susitikimą
Šiuose sapnuose žmogus tarsi bendrauja su mirusiuoju įprastoje aplinkoje, lyg šis vis dar būtų gyvas.
„Tai gali atspindėti norą vėl susisiekti su tuo žmogumi arba rodyti, kad jis tebėra sapnuotojo pasąmonėje“, – aiškina M. King.
Sapnai, kuriuose žmogus vis dar gyvas
Pasak sapnų tyrinėtojos M. King, gedintiems žmonėms dažnai sapnuojasi, kad jų artimasis iš tiesų nemirė – jog mirtis buvo klaida ar pokštas.
„Tai įprastai rodo, kad vis dar stengiamės priimti tikrovę ir susitaikyti su netektimi“, – sako ji.
Perduodamos žinios sapnai
Daugelis žmonių sapnuoja, kad miręs artimasis perduoda žinią ar patarimą.
Pasak M. King, tai nebūtinai reiškia tikrą dvasinį ryšį – dažniausiai tokie sapnai atspindi mūsų emocinę būseną.
„Tai gali būti vidinio dialogo išraiška arba troškimas gauti patarimą“, – aiškina ji.
Slegiantys sapnai
Jei miręs žmogus sapne kelia nerimą, tai gali rodyti neišspręstą kaltės, pykčio ar liūdesio jausmą.
„Tokie sapnai dažnai kyla, kai su praradimu dar nesusitaikėme“, – pažymi M. King.
Sapnai apie praeitį
Dažnai sapnuojame situacijas iš praeities, kai artimasis dar buvo gyvas. M. King sako, kad tai gali būti mūsų bandymas apdoroti prisiminimus, kurių iki šiol iki galo nesupratome:
„Šie sapnai dažnai iškelia ankstesnio gyvenimo prisiminimus, kuriuos mūsų protas vis dar bando suvokti.“
Kaip sau padėti?
Net jei sapnai nėra liūdni, jie gali kelti stiprias emocijas. Štai keli ekspertų patarimai, kaip su tuo susidoroti:
Veskite sapnų dienoraštį
Sapnų užrašymas padeda geriau suprasti jų turinį ir prasmę.
„Užrašydami sapnus galime atskleisti paslėptas temas ir emocijas“, – teigia ekspertai.
Rūpinkitės savimi
M. King rekomenduoja:
- reguliariai judėti ir mankštintis,
- laikytis sveikos mitybos,
- praktikuoti sąmoningumą – meditaciją ar kvėpavimo pratimus,
- palaikyti stabilų miego ritmą.
Kreipkitės dėl profesionalios pagalbos
„Jei sapnai kelia didelį stresą ar trukdo kasdieniam gyvenimui, verta pasikalbėti su psichikos sveikatos specialistu“, – sako M. King.
Terapija gali padėti atrasti būdus, kaip susitaikyti su netektimi, ir išmokti geriau susidoroti su sielvartu. Pagalbos galite ieškoti kreipdamiesi į savo šeimos gydytoją, psichologą ar psichoterapeutą.
