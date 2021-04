Ragina išbandyti šį patiekalą kepti ant grotelių: skonis tikrai nenuvils

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad sveikesnės mitybos tendencijos lemia pastaraisiais metais augančius žuvies pardavimus.

„Duomenys rodo, kad per pirmąjį šių metų ketvirtį šviežios žuvies parduota 1,2 karto daugiau nei tokiu pat praėjusių metų laikotarpiu. Pastebime, kad pirkėjai įtraukia žuvį į kasdienį racioną, ieško įvairesnių skonių, todėl nuolat plečiame žuvies asortimentą. Šiltuoju metu išauga susidomėjimas žuvimis, kurios tinka kepti ir ant grilio – marinuota žuvimi, upėtakiais, skumbre, doradomis“, – pranešime spaudai sako V. Budrienė.

Pasak komunikacijos vadovės, viena populiariausių mūsų šalyje žuvų – lašiša, ji paklausi visus metus, tik vasarą jos populiarumas nežymiai sumažėja, kai ji užleidžia pirmenybę kitų rūšių žuvims.

Vilma Juodkazienė, minėto prekybos tinklo maisto ekspertė, sako, kad žuvį reikėtų valgyti reguliariai, nes žuvis yra kokybiškas baltymų šaltinis, ji lengvai virškinama ir prisideda prie geros savijautos. Taip pat žuvyje yra vitaminų A, E ir D bei omega-3 rūgščių, kurios prisideda prie tinkamos imuninės sistemos veiklos ir padeda išvengti uždegiminių procesų.

„Žuvyje esantys baltymai lengvai virškinami, taip pat žuvis gausi ir įvairių mineralų bei vitaminų. Jos rekomenduojama valgyti kelis kartus per savaitę po 150 gramų. Šiltąjį sezoną žuvis tinka ruošti ant žarijų, tuomet naudojama mažai riebalų, apsieinama be tešlos ar panašių priedų, o ir žuvies skonis išlieka dar geresnis“, – teigia V. Juodkazienė.

Šiltąjį sezoną žuvis ruošiama ant grilio

Maisto ekspertė sako, kad ant grotelių ypač patogu kepti visą žuvį, pavyzdžiui, doradą. Ją paruošti nesudėtinga, ji greit iškepa ir išlaiko savo naudingąsias savybes. Pasak V. Juodkazienės, ant grilio kepta dorada bus išskirtinio dūmo skonio.

V. Juodkazienė pataria pirmiausia įkaitinti grilį iki optimalios temperatūros. Ji turi būti ne per karšta, nes žuvis greitai apdegs, bet ir ne pernelyg vėsi – taip kyla rizika, kad žuvies iki galo neiškepsite. Kepsninėje patogiausia kepti visą žuvį su galva ir uodega. Tai padės ją išlaikyti tvirtą, be to, taip pat gali padėti žuviai pernelyg neišdžiūti ir likti sultingai.

Kepant doradą reikėtų saikingai naudoti ir prieskonius, kad jie neužgožtų švelnaus žuvies skonio. Geriausia žuvį įtrinti druska ir citrinpipiriais, o iškepusią – apšlakstyti citrinų sultimis. Tačiau taip pat galima į žuvies vidų įdėti citrinų griežinėlių. Šviežios žolelės ir česnako skiltelės taip pat tinka. Čiobreliai, rozmarinai, petražolės puikiai dera su doradomis.

Maisto ekspertė sako, kad ruošiant žuvį kepti ant grilio, prieš kepant patariama padengti plonu aliejaus sluoksniu – jis užtikrins, kad žuvis nelips prie grotelių. Taip pat žuvį galima ir pamarinuoti, marinatas suteiks ypatingo poskonio. Kepimo laikas priklauso nuo žuvies dydžio: vidutinio dydžio doradą reikėtų kepti apie 10–15 minučių ant kiekvienos pusės.

V. Juodkazienė dalinasi ir dviem dorados ant grilio receptais.

Su agurkais marinuota dorada

Jums reikės: 2 doradų; 1 citrinos; 2 trumpavaisių agurkų; 4 šaukštų alyvuogių aliejaus; 1 valgomojo šaukšto sezamo sėklų; 2 valgomųjų šaukštų jūros dumblių; Druskos; Pipirų.

Paruošimas:

Nupjaukite nugaros peleką nuo dorados, tada žuvį nuplaukite ir nusausinkite. Įdėkite doradą į gilų indą. Apšlakstykite citrinos sulčių ir alyvuogių aliejaus mišiniu, sudėkite jūros dumblius, sezamo sėklas ir mažais kubeliais supjaustytus agurkus. Palikite marinuotis maždaug 30 minučių kambario temperatūroje. Iš marinato ištrauktą doradą dėkite ant grotelių ir kepkite apie 15 min. ant kiekvienos pusės. Ant iškepusios žuvies uždėkite marinato ir patiekite su ryžiais ar daržovėmis.

Ant grilio kepta dorada su šalavijais

Jums reikės: 2 doradų; 2 citrinų; 8 šalavijų lapų; Alyvuogių aliejus; Druskos; Pipirų.

Paruošimas:

Nuplautą ir nusausintą doradą įpjaukite peiliu kas 1,5 cm iš abiejų pusių. Supjaustykite citrinas storais griežinėliais, susmulkinkite šalavijų lapus. Įspauskite citrinos skilteles į dorados pjūvius, kad citrinos žievė išsikištų. Likusią citriną su šalavijų lapais sukimškite į dorados vidų. Įtrinkite druska ir pipirais. Kepkite ant grotelių apie 15 min. ant kiekvienos pusės. Tinka patiekti su ant griliaus keptomis daržovėmis.