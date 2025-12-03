Princesės palydovę pribloškė 1 karaliaus poelgis: to iš jo tikrai nesitikėjo

93 metų ledi Anne Glenconner, buvusi princesės Margaret palydovė, neseniai išleido memuarus, kuriuose pasakoja apie savo laiką dirbant karališkajai šeimai.
Po memuarų „Manners and Mischief: An A-Z of a Life Lived Well by Lady Glenconner“ pasirodymo, ledi Anne prabilo apie kai kurias savo patirtis per kelis dešimtmečius trukusią karjerą karališkojoje šeimoje.
Karaliaus Karolio lll karūnavimo akimirkos(54 nuotr.)
Prabilo apie nustebinusį karaliaus gestą
Savo memuaruose ji dalijasi ne tik istorijomis iš laiko karališkosios šeimos periferijoje, bet ir nuotraukomis, darytomis dirbant su kai kuriais aukščiausiais jos nariais, rašo mirror.co.uk.
Naujausia ledi Anne knyga pasirodė praėjus šešeriems metams po jos bestseleriu tapusių memuarų „Lady in Waiting“ išleidimo (2019 metais), kuriuose ji aptarė savo karjerą ir atskleidė sukrečiančias detales apie 54 metus trukusias smurtines patirtis santuokoje su savo vyru Colinu Tennantu.
Duodama interviu „Hello!“ apie tai, kokia patirtis buvo dalyvauti karalienės Elžbietos II karūnavime 1953 m., ledi Anne taip pat atskleidė, kad ją nustebino iš karaliaus Karolio III sulauktas kvietimas – ji nesitikėjo, kad bus pakviesta į jo karūnavimą.
„Jis galėjo pakviesti tik apie 120 artimų draugų, tad man buvo didelė garbė būti pakviestai. Ir, žinoma, buvo nuostabu, nes galėjau atsipalaiduoti. Vakarieniavau su juo po trijų dienų. Įėjau, o jis paklausė: „Na kaip, Anne?“ O aš atsakiau: „Didinga!“
Ledi Anne sako, kad būdama 93-ejų ji gyvena geriausią gyvenimą ir mėgaujasi galėdama „išeiti su trenksmu“.
„Kaip galėčiau negyventi geriausio savo gyvenimo? Štai, man 93-eji, ir neseniai buvau Vienoje. Skaičiau paskaitą ir lankiausi nuostabiame operos teatre.
O tada nuvykau į Čatsvertą į karalienės skaitymo festivalį, kur sėdėjau šalia Jilly Cooper. Turėjome nuostabią vakarienę su daug šampano. Negalėjau patikėti, kad vos po kelių dienų ji mirė“, – kalbėjo ji.
Ledi Anne nėra pirmoji karališkosios šeimos narė, kalbėjusi apie princesę Margaret: Andrew Lownie ją mini savo knygoje „Entitled: The Rise and Fall of the House of York“, kurioje teigia, kad Margaret nepritarė buvusiai Jorko kunigaikštienei Sarah Ferguson.
Remiantis „Daily Mail“ publikuota ištrauka, A. Lownie teigia, kad Margaret Fergie pasakė: „Tu padarei daugiau gėdos karališkaia šeimai, nei kas nors kada nors galėjo įsivaizduoti. Akivaizdu, kad niekada nesusimąstei apie žalą, kurią mums visiems darai. Kaip tu drįsti mus diskredituoti?“
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
