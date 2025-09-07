Prieš naktį suvalgykite šį produktą: užmigsite turbo greičiu

Nors daugelis žmonių renkasi žolelių arbatą ar maisto papildus, mitybos specialistė Brenda Madole iš „MyOrThrive“ sako, kad geresnio miego paslaptis gali slypėti visai paprastuose produktuose, rašoma mirror.co.uk.
Pasak jos, tai, ką valgome vakare, daro didelę įtaką miego kokybei. Kai kurie produktai natūraliai turi junginių, skatinančių melatonino ir serotonino – hormonų, atsakingų už miego ir budrumo ciklo reguliavimą – gamybą.
„Tinkamai parinkta vakarienė gali padėti greičiau užmigti ir miegoti giliau, – aiškina Brenda. – Svarbiausia, kad ji būtų lengva. Persivalgymas ar riebus, sunkus maistas prieš miegą gali sutrikdyti poilsį.“
Kokie maisto produktai padeda greičiau užmigti?
Jei ieškote natūralios priemonės, ji siūlo rinktis saują migdolų, nedidelį dubenėlį avižų ar kivių. Tačiau labiausiai Brenda rekomenduoja vynuoges.
Pasak jos, raudonųjų ir violetinių vynuogių odelėje gausu melatonino – tiesioginio „miego hormono“ šaltinio, padedančio reguliuoti paros ritmą. Be to, šie vaisiai kupini vitamino C, vitamino K ir antioksidantų.
Antrasis netikėtas pasirinkimas – kiviai. Juose esantis serotoninas ir antioksidantai padeda didinti miego hormonų lygį, palengvina užmigimą ir gerina miego trukmę.
Į sąrašą patenka ir rūgščiosios vyšnios, kurios išpopuliarėjo internete. Jose gausu melatonino ir triptofano, o vyšnių sultys tapo „TikTok“ fenomenu, siejamu su geresniu miegu.
Brenda taip pat rekomenduoja bananus, migdolus ir avižas. Bananai bei migdolai turi magnio, padedančio atsipalaiduoti, o avižos skatina serotonino gamybą ir yra natūralus melatonino šaltinis.
Galiausiai ji pabrėžia senąsias klasikas – šiltą pieną ir ramunėlių arbatą. Piene esantis kalcis skatina melatonino sintezę, o ramunėlės yra žinomos dėl jose esančių antioksidantų ir raminančių savybių.
