TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Prieš miegą ragina išgerti šį gėrimą: rezultatas nustebins

2025-11-26 18:10 / šaltinis: valstietis.lt
2025-11-26 18:10

Žolelių arbatos paprastai yra saugios daugumai žmonių, jei vartojamos saikingai. Žolelių arbata prieš miegą gali pagerinti miegą ir nuraminti skrandį.

Miegas, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Žolelių arbatos paprastai yra saugios daugumai žmonių, jei vartojamos saikingai. Žolelių arbata prieš miegą gali pagerinti miegą ir nuraminti skrandį.

0

Žolelių arbatos gaminamos iš džiovintų žolelių, vaisių, prieskonių ir gėlių, kurie gali natūraliai pagerinti sveikatą. Jos poveikis priklauso nuo arbatos sudėties, vartojamų vaistų bei jūsų bendros sveikatos būklės, rašo Verywellhealth.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Registruota dietologė Allison Gerrish išskyrė 5 žolelių arbatų privalumus.

1. Ramina skrandį ir gerina virškinimą

Kai kurios žolelių arbatos gali padėti numalšinti skrandžio sutrikimus ar pagerinti virškinimą.

Food Science & Nutrition žurnale publikuotas tyrimas parodė, kad imbieras turi veikliąją medžiagą gingerolį, kuris pagreitina maisto judėjimą virškinamuoju traktu. Tai padeda sumažinti rėmenį ir pilvo pūtimą.

Ramunėlės ir pipirmėtė taip pat žinomos dėl gebėjimo mažinti virškinimo sutrikimų simptomus.

2. Gerina miego kokybę

Lėtas puodelio žolelių arbatos gurkšnojimas prieš miegą kaip vakarinio ritualo dalis gali pagerinti miego kokybę. Ramunėlės, levandos ir melisa garsėja raminamuoju poveikiu.

Kitos miegui naudingos arbatos – pasifloros, magnolijos, valerijono. Tačiau kai kurios jų gali sukelti šalutinį poveikį. JAV Nacionalinis sveikatos institutas teigia, kad valerijonas gali sustiprinti alkoholio ar raminamųjų veikimą.

Jei esate nėščia ar žindote, būtina pasitarti su gydytoju prieš kas vakarą geriant valerijono arbatą.

3. Palaiko širdies sveikatą

Tyrimas, publikuotas Diabetology & Metabolic Syndrome, parodė, kad alyvuogių lapų ekstraktas gali reikšmingai sumažinti kraujospūdį.

Žmonės, turintys hipertenziją ir 2 tipo diabetą, keturias savaites du kartus per dieną gerdami alyvuogių lapų arbatą, patyrė kraujospūdžio sumažėjimą.

Hibisko arbatoje esantys antioksidantai antocianinai naudingi širdžiai – jie mažina sistolinį ir diastolinį kraujospūdį, taip pat „blogojo“ cholesterolio (MTL) ir trigliceridų kiekį.

Vis dėlto hibiską reikia atsargiai vartoti kartu su tam tikrais diuretikais ar aspirinu – būtina pasitarti su gydytoju.

Ramunėlės taip pat turi antioksidantų, kurie gerina širdies ir kraujagyslių sistemos būklę. Būna, kad gudobelė mažina kraujospūdį žmonėms, turintiems lengvą hipertenziją.

4. Mažina lėtinių ligų riziką

Imbieras gali mažinti uždegimą, skausmą, virškinimo sutrikimus, metabolinį sindromą. Tačiau jis taip pat lėtina kraujo krešėjimą, todėl gali būti pavojingas vartojant antikoaguliantus ar trombocitų agregaciją slopinančius vaistus. Prieš geriant imbiero arbatą būtina pasitarti su gydytoju.

Ramunėlės turi antioksidantų, kurie stimuliuoja imuninę sistemą ir gali apsaugoti nuo uždegiminių ligų.

Astragalas, ežiuolė ir rooibos gali stiprinti imunitetą, o ežiuolė ir šeivamedis – padėti sergant kvėpavimo takų infekcijomis.

Petražolėse yra bioaktyvių junginių su antioksidacinėmis, priešuždegiminėmis ir antimikrobinėmis savybėmis, todėl jos gali palengvinti įvairius negalavimus.

5. Mažina odos dirginimą

Erškėtuogėse gausu vitamino C ir priešuždegiminių savybių, kurios palaiko odos sveikatą ir padeda gijimui. Dilgėlių arbata mažina odos dirginimą.

Kai kurie įspėjimai

Vartojant žolelių arbatą svarbu atkreipti dėmesį į dozę, paruošimo būdą ir kokybę. Jei perkate arbatą dėl jos naudos, žiūrėkite, ar sudėtyje nėra pridėtinio kofeino, cukraus ar nereikalingų priedų.

Kai kurios žolės, pavyzdžiui, kiaulpienė, dilgėlė, petražolė, yra natūralūs diuretikai, todėl prieš miegą gali skatinti dažnesnį šlapinimąsi.

Žolelių arbatos paprastai yra saugios, jei vartojamos saikingai, tačiau net natūralūs produktai gali sukelti šalutinių reakcijų, pvz., skrandžio sutrikimų. 

Jei planuojate kas vakarą gerti žolelių arbatą, pasitarkite su vaistininku ar sveikatos priežiūros specialistu dėl galimo sąveikavimo su vaistais ar maisto papildais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

