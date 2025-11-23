Pelėsio namuose neliks nė kvapo: rašykitės eksperto patarimus

Specialistai perspėja, kad pelėsis gali smarkiai pakenkti žmogaus sveikatai, ypač kvėpavimo sistemai, bei sudaryti palankias sąlygas plisti įvairioms infekcijoms. Be to, jis neretai sugrįžta, jei pašalinamos tik pasekmės, o ne priežastys.
Apie tai, kodėl pelėsis atsiranda, kokiose vietose jis dažniausiai slepiasi ir kaip su juo kovoti, pasakoja pelėsio šalinimo įmonės „Bepelesio.lt“ vadybininkas Edgaras Baltrušaitis.
Pagrindinės pelėsio atsiradimo priežastys
„Pagrindinės pelėsio atsiradimo priežastys yra per aukšta santykinė oro drėgmė ir prastas vėdinimas“, – sako E. Baltrušaitis.
Pasak specialisto, problema dažnai kyla ir dėl prastai atliktos ar susidėvėjusios pastato hidroizoliacijos bei stogo defektų.
Jo teigimo, dažniausiai pelėsis įsitvirtina vonios kambariuose, kur neefektyviai veikia ventiliatoriai, kaupiasi drėgmė ar užsistovi vanduo.
Taip pat pažeidžiamos langų tarpinės bei laukinių sienų kampai, kuriuose susikaupęs kondensatas tampa idealia terpe pelėsiui.
Rimtas pavojus sveikatai
Pelėsis gadina ne tik namų estetiką – jis tiesiogiai veikia ir žmogaus savijautą.
„Nuolat kvėpuojant pelėsio sporomis ir mikotoksinais, užgula nosis, prasideda sloga, sinusitas, paūmėja astma arba, jei ja nesergate, ji netgi gali išsivystyti“, – aiškina E. Baltrušaitis.
Be kvėpavimo sutrikimų, gali pasireikšti ir kiti simptomai: kosulys, dusulys, čiaudulys, ašarojančios akys, odos bėrimai. Ilgalaikis kontaktas su pelėsiu silpnina imunitetą ir mažina atsparumą infekcijoms.
Labiausiai pažeidžiami, pasak specialisto, yra vaikai, senjorai bei žmonės su silpnesne imunine sistema, tačiau pavojus gresia ir namuose laikomiems augintiniams.
Kas pasufleruoja, kad dėl blogos savijautos kaltas pelėsis?
Specialistas pabrėžia, kad pirmieji požymiai – sloga, kosulys ar alerginės reakcijos. Nors juos lengva sumaišyti su kitais negalavimais, svarbu nepamiršti, jog tai gali būti pelėsio sukeliami simptomai, kurie gali atnešti dar rimtesnių problemų, jei pelėsis nebus panaikintas laiku.
Kartais simptomai gali būti ir subtilesni: lėtinis nuovargis, nepaaiškinami galvos skausmai ar nuolatinis mieguistumas.
Kartais pelėsiui naikinti pakanka ir buitinių priemonių
Pasak specialisto, pelėsį naikinti galima tiek buitinėmis, tiek profesionaliomis priemonėmis – viskas priklauso nuo problemos masto.
„Jeigu pelėsis atsirado greitai ir plotas dar nėra didelis, pakanka buitinės chemijos, pavyzdžiui, acto ar sodos.
Tačiau didesniems ar gilesniems pažeidimams dažniausiai prireikia specializuotų priemonių“, – aiškina E. Baltrušaitis.
Šarminės priemonės, pasak jo, labiau tinka betonui ar plytoms, o rūgštinės – gipsui bei medienai.
Kodėl pelėsis sugrįžta?
Ekspertas pabrėžia, kad net ir pašalinus pelėsį, rezultatas nebūtinai bus ilgalaikis.
Norint užtikrinti, kad ši nemaloni problema dingtų visiems laikams, reikia šalinti ne tik patį pelėsį, bet ir už jo slypinčias priežastis.
„Jeigu patalpose liks prastas vėdinimas ir aukšta drėgmė, pelėsis tikrai sugrįš. Sporų ore yra milijardai – užtenka praverti langą, ir jos vėl pradeda augti“, – perspėja jis.
Pasak E. Baltrušaičio, be specialios įrangos (UV lempų ir pan.) paprastam žmogui bus itin sunku įsitikinti, ar pelėsis pašalintas visiškai. Todėl, ypač jei problemos mastas buvo didelis, verta į pagalbą kviestis profesionalus.
Pelėsio prevencijos patarimai
Kad pelėsis nebegrįžtų, būtina užtikrinti tinkamas sąlygas:
- palaikyti santykinę oro drėgmę iki 50 proc.;
- naudoti vonios ventiliatorius su drėgmės jutikliu ir laikmačiu, kuris veiktų bent 10 minučių po maudynių;
- namus vėdinti gausiai, bet trumpai, vengiant mikrovėdinimo;
- įsirengti namuose rekuperacijos sistemą.
