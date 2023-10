Patarė, kokia rudens ir žiemos apranga tinkamiausia vaikui: štai į ką būtina atkreipti dėmesį

REKLAMA

Taigi kartu su vaikų modelių studijos „Mažoji Mis“ vadove, stiliaus ir mados žinove Ernesta Elzbergaite-Žale pakalbėkime, kaip ir kokius rūbelius išrinkti vaikui šaltajam metui, į ką atkreipti dėmesį ir ko dažniausiai nepastebi tėvai.

Apie vaikų drabužių madas, stilių, patogumą, priežiūrą ir pasirinkimą:

Kokios vaikų drabužių mados vyrauja šį sezoną?

Šį sezoną dominuoja patogi mada, laisvas stilius, ryškios drabužių spalvos, animacinių personažų akcentai. Ypač populiarūs – oversized (didesnio dydžio) vaikiški džemperiai. Ir madinga, ir patogu – sluoksniuoti drabužius.

Beje, patogumas derinamas su puošnumu: juk vaikui tai – svarbu. Prie sijonų, suknelių dailiai dera ryškūs ir platesni džemperiai ar megztukai. Madingai atrodo mergaitės, pasipuošusios suknelėmis, marškiniais ar megztukais plačiomis rankovėmis. Taip pat vis dar madinga džinsinė medžiaga, t. y. džinsiniai švarkeliai, įvairūs kardiganai, ilgesni megztukai ar dryžuoti marškinėliai.

Be to, vis dar populiaru derinti viršutinę ir apatinę drabužių dalis. Taip vaikas atrodo ir tvarkingas, ir stilingas. Na, o kalbant apie avalynę, akcentuoja stiliaus žinovė E. Elzbergaitė-Žalė, vis dar populiaru mokasinai, sportiniai batai.

Džinsai – paprasta, bet stilinga ir madinga

Ar tikrai džinsai vis dar madingi? Ar tikrai jų era niekada nesibaigs? Anot E. Elzbergaitės-Žalės, džinsai yra klasika, niekada neišeina iš mados, ypač šį sezoną, kai labai didelė ir pasiūla, ir paklausa – įvairiausi stiliai, tipažai, pvz., džinsai tolygiai platūs, platėjantys, siauri, taip pat – pašiltinti, o tai ypač aktualu artėjant vėsesniam orui. Mažiesiems patogūs džinsai su raišteliais ar gumyte, nes jie dar nemoka užsisegti, tokio tipo džinsai taip pat aktualūs smulkučiams vaikams. Beje, džinsus su gumelėmis apačioje ypač patogu sukišti į ilgaaulius batus, o tokie batai, artėjant vėsiems orams, – būtini. Nepamirškime ir dailių stiliaus detalių: drabužį puošia skirtingos kišenės, siuvinėjimai, įvairūs raštai.

„BabyCity & ToyCity“ asortimente gausu aprangos įvairiausiam vaiko skoniui ir tėvų bei mažųjų poreikiui. Nežinai ką rengtis, neapsisprendžia vaikas? Pasirinkus džinsą, būsi ir stilingas, ir madingas.

Lauko drabužiai ir avalynė šaltuoju metų laiku

Į ką tėveliams atkreipti dėmesį vaikui renkant drabužius vėsesniems orams? Kas svarbu sprendžiant apie drabužių funkcionalumą? Kokie šaltojo meto drabužiai tikrai pasiteisins?

Svarbiausia, anot mados žinovės E. Elzbergaitės-Žalės, – drabužių sluoksniavimas, t. y. kad vaikas neperkaistų ir neperšaltų. Kai mažasis iš lauko ateina į šiltą patalpą, kur temperatūra aukštesnė, ir tėvams nesinori nuvilkti viso kombinezono, pakanka nuimti vieną sluoksnį, ir galimybė perkaisti praktiškai išnyksta.

Kaip sluoksniuoti? Geriausia kaip pirmąjį sluoksnį rinktis merino vilnos arba termo drabužėlius, po to flisinį sluoksnį ir, žinoma, lauko kombinezoną, kuris būtų neperšlampamas ir laidus orui (kvėpuojantis). Sluoksniavimas sulaiko šilumą, neleidžia perkaisti, leidžia judėti laisvai bei jaustis patogiai net ir šalčiausiomis žiemos dienomis.

Šiuo atveju puikus pasirinkimas – NAME IT merino vilnos drabužiai, VIKING termo ir flisinio audinio drabužiai bei TUTTA, NAME IT ir VIKING kombinezonai, puikiai apsaugantys vaiką net nuo atšiaurių oro sąlygų.

Merino vilna: kuo ji ypatinga?

„Merino vilna – paslaptis, kaip nesušalti“, – sako E. Elzbergaitė-Žalė ir priduria, kad būtent merino vilna yra pirmoji rekomendacija, ieškant šiltų, malonių liesti ir komfortabilių prie kūno drabužių. Merino vilna – minkštesnė, plonesnė, nedirgina net ir jautrios odos, puikiai išgarina drėgmę, turi antibakterinių savybių, taigi tokius drabužėlius galima vilktis ant nuogo kūno, nes tada medžiaga itin gerai išlaiko šilumą ir palaiko natūralią kūno temperatūrą, neleidžia vaikui nei peršalti, nei perkaisti. Merino vilna ypač puikiai absorbuoja ir išgarina drėgmę – kai kiti audiniai jau būna peršlapę, vilna išlieka sausa, todėl vilnoniai drabužiai sumažina peršalimo riziką. Be to, sausoje terpėje nesidaugina kvapą sukeliančios bakterijos.

Prekių ženklas NAME IT gali pasiūlyti įvairiausių rūšių vaikiškos aprangos su merino vilna: nuo marškinėlių, tamprių, pėdkelnių, kojinių, kepurių-šalmų, pirštinių iki smėlinukų ir kombinezonų kūdikiams.

Ant merino vilnos sluoksnio patartina dėti antrą sluoksnį – flisą. Tai itin švelnus ir minkštas audinys, pagamintas iš 100 % poliesterio, puikiai sulaikantis šilumą. Na, o ant šio sluoksnio galiausiai – lauko drabužį.

Beje, nereikėtų pamiršti sudėtinių aprangos dalių – neperšlampamų, atsparių vėjui, laidžių orui pirštinių bei kepurių-šalmų ir vandeniui atsparios avalynės. Kepurės-šalmai – itin praktiškas pasirinkimas, nes galva, kaklas ir net dalis veido yra visiškai apsaugoti, svarbiausia – nėra tarpo tarp kepurės ir šaliko.

Kokios detalės svarbios renkantis vaikiškus drabužius rudens–žiemos sezonui?

Pirmiausia, pasak stiliaus žinovės E. Elzbergaitės-Žalės, reikia skaityti etiketes. Kalbant apie kombinezonus, ant etiketės paprastai būna pažymėta, koks drabužio atsparumas drėgmei, laidumas orui. Kombinezonų etiketės gana informatyvios. Jei nepavyksta perskaityti, o tėvai ieško kokybiškos prekės, patartina patarimo kreiptis į parduotuvės konsultantą. „BabyCity & ToyCity“ parduotuvių konsultantai visada suteiks profesionalią konsultaciją, kad išsirinktumėte jums tinkamiausią, lūkesčius atitinkantį drabužį.

Ypač svarbus faktorius – drabužio atsparumas drėgmei, vandeniui. Patariama rinktis vandeniui atsparius kombinezonus, striukes, pirštines ir avalynę, nes jie turi didžiausią kontaktą su drėgme, tad svarbu, kad užtikrintų, jog vaikas išliktų sausas ir nesušaltų. Atsparumas drėgmei matuojamas mm kritulių, pavyzdžiui, NAME IT kombinezonų atsparumas vandeniui 10 000 mm, VIKING – 15 000 mm.

Ne mažiau svarbus ir atsparumas vėjui bei medžiagų kokybė: jos turi būti laidžios orui, leisti odai kvėpuoti. Laidumas vėjui matuojamas g/m2 per 24 val. Pavyzdžiui, NAME IT kombinezonai 4 000 g/m2 per 24 val., VIKING – 7000 g/m2.

Įsitikinsite, kad labai pravers ir tokios detalės kaip:

nuimamas kombinezono / striukės gaubtas (gobtuvas);

elastingi apsiuvai (suraukimai) kombinezono kojų galuose arba nuimamos ir reguliuojamos pėdų kilpos, pagamintos iš patvarios gumos, kad patogiai priglustų prie pėdos ir kad neprikristų sniego į batus;

elastiniai rankogaliai, kad prispaustų pirštines ir nepatektų sniego;

dekoratyvinės šviesą atspindinčios detalės vaikų saugumui;

kelių ir užpakalinės dalies sutvirtinimas, atsparus trinčiai ir dėvėjimuisi;

papildomai sutvirtintos siūlės visose svarbiose vietose, kad vanduo ir vėjas neprasiskverbtų;

elastingas juosmuo, leidžiantis laisvai judėti, nevaržantis judesių.

Kaip prižiūrėti vaikiškus lauko drabužius?

„Lauko apranga turėtų būti praktiška, juk vaikai iš tiesų labai daug laiko leidžia lauke“, – sako drabužių specialistė. Be to, darželius ar mokyklas lankantys mažieji dažniausiai iš ugdymo įstaigų grįžta purvini. Kad nereikėtų kiekvieną dieną skalbti vaiko viršutinių drabužių ir jis galėtų dėtis tą patį rūbą kitą dieną, pavyzdžiui, kombinezoną, jis turėtų būti praktiškas, t. y. nešvarumai nusivalyti drėgna šluoste ar servetėle. Praktiškumas – viena svarbesnių viršutinio drabužio savybių, ir jis tiesiogiai susijęs su drabužio medžiaga.

Turime drabužius, tačiau svarbūs ir batai

Šlapios, šąlančios kojos – tiesiausias kelias į ligas vaikui ir nuolatinis drebulys. Taigi kaip rudeniui, žiemai išrinkti tinkamus batus? Į ką šiuo atveju atkreipti dėmesį? Ar tikrai tinkami bet kokie aulinukai ir pakanka tiesiog įkišus ranką į batą pažiūrėti, kokio storio kailis?

Šiuo atveju vėlgi, akcentuoja E. Elzbergaitė-Žalė, svarbu rinktis drėgmei atsparias medžiagas, kad neperšlaptų vaiko koja, kad jis pats neperšaltų. Geriausia rinktis šiek tiek, bent centimetru, didesnius batus, kad jie nespaustų kojos, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į padą – jis turėtų būti neslidus.

Kaip išrinkti vaikui kokybiškus ir patikimus žieminius batus?

Kalbant apie patikimus batus vaikams žiemai, reikėtų išskirti prekių ženklus VIKING ir GEOX. Tiek VIKING, tiek GEOX apsaugos vaiko kojytes nuo bet kokių su šalčiu susijusių netikėtumų: šių prekių ženklų avalynė – atspari drėgmei, laidi orui (kvėpuojanti). Itin dažnai šių prekių ženklų vaikiški batai – su atšvaitais, kad tamsiuoju paros metu mažieji būtų matomi ir saugūs. Beje, svarbi ne tik batų medžiaga, bet ir užsegimas: šaunu, jei tokia vaikų avalynė yra ne su raišteliais, kurie mažam vaikui gali būti neįveikiami, bet su lipukais, kad, prireikus, batus jis puikiausiai užsisegtų ir pats. Vaikui savarankiškumas – labai svarbu!

Kodėl VIKING avalynė vienas populiariausių pasirinkimų, renkanti avalynę? VIKING avalynė yra su GORE-TEX sluoksniu. GORE-TEX – vandeniui atsparus ir orui laidus sluoksnis, kuris leidžia kojai kvėpuoti. Įdomu tai, kad jis pagamintas iš specialios membranos, kuri sulaiko vandenį iš išorės, tačiau leidžia drėgmei išgaruoti iš vidaus.

Beje, labai svarbu, kad vaikas, nešiojantis tokius batus, t. y. su GORE-TEX, dėvėtų ir kojines, kurios nesulaiko drėgmės (pavyzdžiui, medvilnė), o garina (pavyzdžiui, sintetinės arba pusvilnonės). Medvilnė sulaiko drėgmę, labai lėtai garina, kojytė vis šlapia, jei dar temperatūra žemesnė, ir vaikas sušąla.

Svarbu batus džiovinti ne ant radiatoriaus ar rūbų džiovyklėje, o leisti išdžiūti kambario temperatūroje. Kai kurie VIKING batai turi ženklą, kad juos galima skalbti sklabyklėje, tik svarbu nustatyti „jautrų“ režimą ir ne didesnę kaip 30 oC temperatūrą.

Įsitikinsite, kad labai pravers ir tokios detalės kaip:

nelaidumas vandeniui;

laidumas orui, „kvėpuojančios“ medžiagos;

neslystantis padas, kad būtų geras sukibimas su danga;

svoris (nesunkūs);

šilumos sulaikymas;

patogumas, t. y. ne per maži, geriau truputį didesni, bent 1 cm už pėdos ilgį, ir erdvesni (platesni);

lengviapsiauti, nusiauti (kaip jau minėta, ypač patogu su (velcro) lipukais, nes pats vaikas gali užsisegti / atsisegti);

itin gerai atspindintys šviesą.

Idealu, jei vaikų avalynė gali būti skalbiama skalbimo mašinoje, kaip, pavyzdžiui, VIKING.

Kaip išrinkti vaikui funkcionalų ir kokybišką kombinezoną?

Pirmiausia, anot stilistės E. Elzbergaitės-Žalės, reikėtų atsižvelgti į sezoną. Rudeniui puikus pasirinkimas – prekių ženklo NAME IT kombinezonai su „softshell“ (angl. „soft“ – minkštas, švelnus) – labai praktišku, lanksčiu, lengvu, kvėpuojančiu ir vėjui atspariu audiniu, kurį sudaro 3 sluoksniai: išorinis poliesteris, membrana ir vidinis flisinis, kuris šildo ir neleidžia kūnui peršalti.

Jeigu ieškote šiltesnio kombinezono, žiemos periodui, – čia vėlgi, kaip ir kalbant apie avalynę, savo kokybe ir puikiomis šalčiui atspariomis savybėmis sužiba VIKING prekių ženklas.

Nevaržantys judesių, praktiški, šilti ir itin lengvai prižiūrimi – ir suomiški TUTTA kombinezonai. Beje, TUTTA yra LASSIE gamintojo, t. y. suomių, prekių ženklas. Na, net neverta ginčytis, kad kas jau kas, bet suomiai tikrai žino, ką reiškia atšiaurios žiemos ir kaip joms pasiruošti.

Tiesa, priduria E. Elzbergaitė-Žalė, renkantis lauko kombinezoną, dera prisiminti, kad puikiausią derinį jis sudarys su neperšlampamomis pirštinėmis ir kepure-šalmu. Kepurė-šalmas yra vientisas, taigi puikiai apsaugo ir galvą, ir kaklą. Iš tiesų perkant išorinį drabužį iš karto patogu apsirūpinti ir patikimais – šiltais – aksesuarais. Sunku išsirinkti? Kreipkitės į profesionalius „BabyCity & ToyCity“ parduotuvių konsultantus: išklausę jūsų norus, jie visada pasiūlys optimaliausią, geriausią jūsų vaikui tinkantį aprangos variantą.