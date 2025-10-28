Pastebėjote šiuos baltus taškelius ant veido? Jokiu būdu nedarykite 1 veiksmo

Vis dėlto dermatologai įspėja, kad kai kuriais atvejais šie dariniai gali sukelti nerimą ar net būti supainiojami su rimtesnėmis ligomis, todėl verta žinoti, kas tai ir kaip elgtis juos pastebėjus.
Kas tie balti taškeliai ant veido?
Ekspertai aiškina, kad balti taškeliai, dar vadinami miliumais arba pieninėmis dėmelėmis, atsiranda dėl keratino ar negyvų odos ląstelių kaupimosi odoje – taip susidaro mažytės cistos.
Nors jos gali atsirasti bet kuriuo gyvenimo laikotarpiu, dažniausiai tampa labiau matomos brendimo metu, kai oda tampa riebesnė ir keičiasi hormonų veikla, rašoma unilad.com.
Klivlando klinikos atstovai paaiškina, kad miliumai dažniausiai atsiranda po akimis, ant lūpų ar aplink jas, o kai kuriais atvejais – ir ant lytinių organų, pavyzdžiui, varpos ar makšties.
Tai yra natūrali odos būklė, kuri paprastai nereikalauja gydymo, tačiau esant poreikiui specialistas gali paskirti priemones, padedančias sumažinti ar visiškai pašalinti šiuos odos darinius.
Svarbu žinoti, kuo šie taškeliai ant odos skiriasi nuo kitų odos būklių, pavyzdžiui, spuogų, pūslelinės ar lytinių organų pūslelinės.
Miliumai ar spuogai – kaip atskirti?
Pasak dr. Marnie Nussbaum, „Weill Cornell“ medicinos koledžo dermatologijos instruktorės, miliumai dažnai painiojami su įprastais baltais spuogais:
„Miliumai yra mažytės keratinu užpildytos cistos odos paviršiuje. Jie dažnai painiojami su baltais spuogais arba spuogų bėrimais.
Tačiau šie iškilimai yra užpildyti kietais keratino kamuoliukais, o ne skystu riebalu ir bakterijomis. Ir jų negalima lengvai pašalinti.“
Skirtingai nuo spuogų, kurie atsiranda dėl užsikimšusių porų ir bakterijų dauginimosi, miliumai nėra uždegiminiai ir nesukelia skausmo.
Nepainiokite su herpesu ar pūsleline
Ekspertai taip pat pabrėžia, kad miliumai neturi nieko bendra su pūsleline ar herpesu.
Herpesas – tai virusinė infekcija, perduodama artimo fizinio kontakto metu, dažniausiai lytinių santykių metu, o pūslelinę sukelia tas pats virusas, tik dažniausiai ji pasireiškia ant veido.
Pamatę miliumus nedarykite vienos klaidos
Nors miliumai yra dažnas reiškinys, medikai perspėja jų nespausti, nebadyti ir nekrapštyti. Tokie veiksmai jų neišnaikins, o priešingai – gali sukelti infekciją.
Gydytojai sako, kad jei šie iškilimai ar balti taškeliai sukelia diskomfortą ar estetines problemas, egzistuoja gydymo metodai, galintys jas sumažinti ar pašalinti saugiu būdu.
Kada kreiptis į gydytoją?
Jei ant odos ar lytinių organų pastebite neįprastų dėmių, kurios niekada anksčiau nebuvo atsiradusios, ar jos sukelia niežėjimą, skausmą ar kitus nemalonius pojūčius, būtina pasitarti su gydytoju dermatologu ar šeimos gydytoju.
Nors daugeliu atvejų balti taškeliai yra nekenksmingi, tik specialistas gali tiksliai nustatyti jų kilmę ir, jei reikia, paskirti tinkamą gydymą.
