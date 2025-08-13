Pasisodinkite šį augalą savo sode: jo uogos – aukso gysla sveikatai

Uogakrūmis, kurio prisirpusias uogas dažnai prisimename iš vaikystės, vis dažniau savo vietą atranda šiandienos soduose. „Buskų medelyno“ atstovė Loreta Buskienė pastebi, kad užklausų ir pageidavimų įsigyti būtent šį vaiskrūmį kasmet vis daugiau.
Medlieva – ypač paprastai auginamas vaiskrūmis. Ji nereikli dirvai ir prastoms sąlygoms. Tiesa, jeigu sodinuką sodinsite į priesmėlį ar kitą lengvesnę, greitai išdžiūstančią žemę, nepamirškite jo reguliariai laistyti.
Medlievų nereikėtų sodinti į užmirkti linkusį dirvožemį. Taip pat parinkite nuo vėjų apsaugotą vietą. Ji puikiai augs atviroje, saulės apšviestoje vietoje, gali prisitaikyti ir pusiau šešėlinėje vietoje. Geriausia medlievas sodinti pietinėje, pietvakarinėje sklypo pusėje.
Pirmaisiais auginimo metais rekomenduojama krūmelius gerai prižiūrėti: nuolat ravėti, prireikus pagerinti dirvą kompostu.
Medlievos sodininkų pamiltos iš naujo ir dėl daugiau privalumų: jos labai atsparios šalčiams, žiemą ištveria 40 °C speigą, o žiedai pavasarį atlaiko 5–7 °C šalnas.
Be to, medlievos atsparios ligoms ir kenkėjams. Tik retkarčiais pasitaiko dėmelių ant lapų, tačiau sodininkė sako, kad šias uogas nesunkiai galima auginti ekologiškomis sąlygomis. Šis uogakrūmis taip pat ilgaamžis, gyvena 40–50 metų.
Didelis ir vertingas derlius
„Ruduo – pats tinkamiausias laikas pasisodinti medlievą. Jei perkate vazoną su uždara šaknų sistema, medlievą galite sodinti tiek rudenį, tiek pavasarį, net ir vasarą, jei nėra karščių“, – sako specialistė.
Krūmas greitai auga, jau 3 metais pradeda derėti, o didžiausią produktyvumą pasiekia 6–8 metais. Uogos pradeda sirpti gana anksti, pirmąsias galėsite skinti jau birželio pabaigoje. Nuo vieno brandaus krūmo galėsite nusiskinti 8–12 kg uogų. Medlieva, priklausomai nuo pasirinktos veislės, užauga iki 3 m aukščio.
Ji žydi gegužės pradžioje, kasmet gausiai dera. Sultingos tamsiai mėlynos uogos prisirpsta maždaug po 45 dienų, kai baigiasi valgomųjų sausmedžių derlius, prieš pradedant nokti serbentams.
Uogose yra daug vitamino C, B grupės vitaminų ir provitamino A, mikroelementų (vario, kobalto). 100 g šaldytų medlievų uogų turi 7 kartus daugiau kalcio, geležies ir 4 kartus daugiau kalio nei šilauogės.
„Uogos iš tiesų ne tik vertingos, bet ir labai skanios. Man jos šiek tiek primena mėlynes. Jeigu norite, kad uogos būtų stambesnės, būtinai laistykite krūmus“, – pataria L.Buskienė.
Nuo to, kokias veisles rinksitės, priklausys ir jų derėjimo laikas. Antai ankstyvosios medlievos sunoksta Joninėms, vidutinio ankstyvumo – birželio gale ar liepos pradžioje, o vėlyvosios – liepos viduryje. Jei išsirinksite skirtingo vėlyvumo sodinukus, medlievų uogomis galėsite mėgautis visą mėnesį.
Nors medlievos bene skaniausios šviežios, jos puikiai tinka perdirbimui, džiovinimui. Iš šių sultingų uogų galite virti uogienes, džemus, spausti sultis, gaminti kompotą, raugti vyną.
Turi gydomųjų savybių
Nuo seno auginant šias uogas atrasta ir daugiau jų naudingųjų savybių. Teigiama, kad medlieva turi gydomųjų savybių, padeda sergant kai kuriomis kraujagyslių ir virškinamojo trakto ligomis.
Uogos vartojamos kaip sutraukiantis vaistas, o jų nuoviras – sergant stomatitu ar angina burnai skalauti.
Uogose yra beta sitasterino, kuris turi antisklerotinių savybių. Nustatyta, kad kanadinės medlievos žiedų trauktinė ir antpilas tonizuoja širdį, mažina arterinį kraujospūdį.
Autorė: Monika Kazlauskaitė
