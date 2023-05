Pasakė, kiek kalorijų sudeginama sekso metu: nustebsite sužinoję

Mokslininkai teigia, kad nors sekso metu ir nesudeginama daug kalorijų, tačiau tokia veikla vis tiek gali prilygti kaip fizinis aktyvumas.

Štai, kiek sudeginama

Vieno tyrimo metu buvo gauti rezultatai, kad vyrai vidutiniškai per 24 minutes sueities sudegino apie 101 kaloriją (4,2 kalorijos per minutę), o moterys – 69 kalorijas (3,1 kalorijos per minutę).

Netrukus buvo palyginta, kiek kalorijų vyrai ir moterys sudegina per 30 minučių trukmės vidutinio intensyvumo bėgimo ant takelio seansą. Pasirodo, kad vyrai sudegino 276 kalorijas, o moterys – 213 kalorijų.

Palyginus abu rezultatus paaiškėjo, kad nors fizinė veikla vis tik kalorijų sudeginimo atžvilgiu yra naudingesnė, tačiau teigti, kad jų nesudeginama sekso metu – klaidinga, rašoma healthline.com.

Norint, kad sekso metu būtų sudeginama kur kas daugiau kalorijų, mokslininkai nurodo, kad tai galite padaryti prailginant sekso trukmę. Taip pat padėti gali kuo šiltesnė aplinka – kuo šilčiau, tuo labiau prakaituosite ir sudeginsite kalorijų.

Be to, galite išmėginti ir skirtingas pozicijas sekso metu. Štai, pavyzdžiui, misionieriaus pozoje moteris sudegina 14 kalorijų, o tuo tarpu vyras – 47.

Įdomu ir tai, kad seksas ne tik degina kalorijas, tačiau ir padeda prevenciškai apsisaugoti tam tikrų ligų. Pavyzdžiui, jis mažina širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, stiprina dubens raumenis, padeda nuraminti stresą, geriau miegot.