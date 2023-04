Padarykite tai prieš seksą: karšta naktis bus garantuota

Švedijoje atlikto tyrimo išvados parodė, kad prieš arba po sekso žmonės yra linkę valgyti tam tikrus maisto produktus.

Pats populiariausias pasirinkimas buvo šokoladas. Tačiau tyrime dalyvavę žmonės atskleidė, kad taip pat prieš arba po sekso jie mėgsta užkąsti pomidorų, duonos, obuolių, bulvių, bananų, sūrio, braškių, taip pat atsigerti kavos arba vyno.

Tačiau ekspertai įspėja vengti sūrio ir duonos, kadangi šiuose produktuose yra daug fermentuojamųjų oligosacharidų, disacharidų, monosacharidų ir poliolių, kurie turi įtakos dujų kaupimuisi bei net mėšlungiui.

Vietoje šių produktų, mokslininkai rekomenduoja išbandyti šiuos tris produktus.

1. Moliūgų sėklos

Moliūgų sėklose yra ir antioksidacinių, antihipertenzinių ir kardioprotekcinių medžiagų, kurios yra būtinos optimaliai seksualinei sveikatai.

REKLAMA

REKLAMA

Moliūgų sėklose esančios omega-3 riebalų rūgštys turi naudos moterų ir vyrų lytinei sveikatai. Be to, omega-3 riebalų rūgštys organizme slopina uždegimus.

REKLAMA

Be minėtų medžiagų, moliūgų sėklose taip pat yra gausu: geležies, kuri būtina norint jaustis energingu, cinko, kuris susijęs su imuniteto stiprinimu bei magnio, kuris turi įtakos gebėjimui atsipalaiduoti.

2. Granatų sėklos

Granatų sėklose yra daug polifenolių. Polifenoliai yra junginiai, susiję su sumažėjusia aukšto kraujospūdžio, širdies ligų ir insulto rizika, rašoma healthline.com.

Taip pat manoma, kad jie atpalaiduoja kraujagysles ir padidina kraujo patekimą į smegenis ir širdį. Be to, jeigu jie padeda kraujotakai šiuose organuose, jie taip pat turi įtakos ir dalims žemiau juosmens.

REKLAMA

REKLAMA

Granatų sėklose yra daugybė polifenolių, kurie gali apsaugoti jūsų imuninę sistemą ir pakelti nuotaiką, taip pat įvairių mikroelementų, kurie yra būtini lytinių hormonų gamybai, flavonoidų, kurie yra susiję su erekcija bei vitamino C, kuris mažina stresą ir suteikia ištvermės.

3. Avokadai

Žodis „avokadas“ yra actekų kilmės. Jų kalboje avokadas yra suprantamas kaip „sėklidė“.

Tačiau atmetus įdomų faktą, avokadai yra be galo naudingi sėkmingai sėklidžių veiklai. Be to, avokadai yra prisotinti vitamino E, kuris yra pagrindinis antioksidantas, plečiantis kraujagysles ir galintis sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Be to, tai taip pat gali sumažinti spermos DNR pažeidimus.

Avokaduose gausu: vitamino B6, kuris padeda išlaikyti nervų sistemos pusiausvyrą, kalio, kuris padeda pakelti libido ir suteikia energijos.